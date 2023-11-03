https://sputnik-georgia.ru/20231103/spros-na-kvartiry-v-batumi--dannye-o-prodazhakh-283945524.html

Спрос на квартиры в Батуми – данные о продажах

Спрос на квартиры в Батуми – данные о продажах

В третьем квартале продажи выросли только в районах Нового бульвара и Гонио-Квариати 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T10:02+0400

2023-11-03T10:02+0400

2023-11-03T10:02+0400

грузия

новости

экономика

батуми

недвижимость

недвижимость в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259284165_0:120:3069:1846_1920x0_80_0_0_3837df3798d99f1d0fdf12d00786e43f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в Батуми в третьем квартале 2023 года упал на 17% по сравнению с аналогичными показателями 2022 года – в период с июля по сентябрь было продано 3,9 квартир, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным компании, падение спроса на квартиры на самом крупном черноморском курорте Грузии по сравнению со вторым кварталом 2023 года составило 1,1%. При этом сокращение продаж наблюдается как на первичном рынке, так и на вторичном.Что происходит на рынке недвижимости Батуми? Последние данные >> В третьем квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом 2022 года продажи упали на 16,5% на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками) и сократились на 17,8 % на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). В третьем квартале продажи выросли только в районах Нового бульвара и Гонио-Квариати. Аналитики объясняют это обильной застройкой этих районов. По их данным, 39,7% всего строительства в Батуми осуществляется в районе Нового бульвара, что в дальнейшем еще более увеличит продажи. По информации G&T, наибольшая доля продаж приходится на квартиры малой площади (26-50 м2) и средней площади (51-80 м2), также растет спрос и на элитное жилье. Аналитики ждут бума продажи недвижимости в 2022 году в Тбилиси и Батуми >>По данным аналитиков, треть всех продаж квартир в Батуми за девять месяцев пришлась на элитное жилье и жилье среднего класса, стоимость которого составляет 1,2–3 тысячи долларов за квадратный метр. В аналогичный период 2022 года продажи таких квартир составляли лишь четверть всех проданных квартир. В третьем квартале 2023 года объем рынка жилой недвижимости в Батуми сократился на 6,9 % в годовом исчислении и составил 245,7 миллиона долларов. А вот показатели рынка за 9 месяцев выросли на 14,2% за год и составили 750,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии