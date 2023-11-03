https://sputnik-georgia.ru/20231103/v-gruzii-podnimayut-nalogi-dlya-igornogo-biznesa-283964540.html

В Грузии поднимают налоги для игорного бизнеса

В Грузии поднимают налоги для игорного бизнеса

Повышение налогов принесет бюджету за год дополнительно 400 миллионов лари, заявил премьер 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T17:33+0400

2023-11-03T17:33+0400

2023-11-03T18:54+0400

грузия

новости

общество

экономика

ираклий гарибашвили

игорный бизнес в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23940/00/239400099_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_6c9b429073203c66918286510891e208.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Налог на прибыль для игорного бизнеса в Грузии будет увеличен с 10% до 15% согласно инициативе, озвученной премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили на заседании правительства. В 2022 году доход от игорного бизнеса побил рекорд. Представители сектора азартных игр заплатили в бюджет сумму в размере 739 миллионов лари (около 275 млн долларов), что на 65% больше по сравнению с предыдущим годом. По его словам, это дополнительно принесет бюджету за год 400 миллионов лари (около 150 млн долларов). При этом глава правительства выразил сожаление в связи с ростом дохода игорного бизнеса. "Вызывает сожаление тот факт, что обороты игорного бизнеса растут. Слишком много граждан все еще вовлечены в этот бизнес", – сказал Гарибашвили и привел статистику, согласно которой с 2022 года по сегодняшний день оборот вырос с 48 миллиардов до 52 миллиардов. В черный список игроманов попали 40% населения Грузии >>Последний раз налоги и сборы для игорного бизнеса поднимались в 2022 году. Так, на сегодняшний день разрешение на организацию азартных игр обходится в 5 миллионов лари, разрешение на открытие слот-клуба – 1 миллион лари, а сбор для слот-клубов и тотализаторов в год составляет 100 тысяч лари. Кроме того, с 2022 года бизнес платит налоги за разницу между ставками и выданным выигрышем, помимо остальных полагающихся налогов. Грузия и игромания – от развлечения до опасной болезни >>Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр. В 2022 году закон был ужесточен, в частности, был введен запрет на рекламу азартных игр, введены ограничения на участие в играх гражданам Грузии до 25 лет и представителям ряда профессий и социального статуса, а также открылся реестр лудоманов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, экономика, ираклий гарибашвили, игорный бизнес в грузии