https://sputnik-georgia.ru/20231104/gruziya-ekstradirovala-v-ssha-obvinyaemogo-v-moshennichestve-s-kriptovalyutoy-na-70-mln-283979373.html
Грузия экстрадировала в США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на $70 млн
Грузия экстрадировала в США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на $70 млн
Гражданин США обвиняется в создании фальшивых онлайн-инвестиционных платформ за шесть лет у сотен жертв по всему миру украли более 70 миллионов долларов 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T13:22+0400
2023-11-04T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Власти Грузии экстрадировали в США, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола по обвинению в руководстве группой, занимающейся махинациями с криптовалютой, задержанного в Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Обвиняемый разыскивался правоохранительными органами США за преступления транснационального характера, в частности мошенничество в крупных размерах и отмывание денег. Гражданин США задержан в Грузии>>По данным расследования, он был главой созданной им крупной преступной организации, и в рамках организованной группы создал не менее 20 мошеннических инвестиционных онлайн-платформ. С помощью которых за шесть лет у сотен жертв по всему миру было украдено более 70 миллионов долларов. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция указанного лица в США признана допустимой Тбилисским городским судом. Кроме того, Верховный суд Грузии признал кассационную жалобу стороны защиты относительно экстрадиции неприемлемой, а решение Тбилисского городского суда осталось без изменения. Минюст США уже поблагодарил прокуратуру Грузии, Минюст и МВД за оказание существенной помощи в экстрадиции разыскиваемого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, сша, батуми
Грузия экстрадировала в США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на $70 млн
13:22 04.11.2023 (обновлено: 13:32 04.11.2023)
Гражданин США обвиняется в создании фальшивых онлайн-инвестиционных платформ за шесть лет у сотен жертв по всему миру украли более 70 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Власти Грузии экстрадировали в США, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола по обвинению в руководстве группой, занимающейся махинациями с криптовалютой, задержанного в Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Обвиняемый разыскивался правоохранительными органами США за преступления транснационального характера, в частности мошенничество в крупных размерах и отмывание денег.
По данным расследования, он был главой созданной им крупной преступной организации, и в рамках организованной группы создал не менее 20 мошеннических инвестиционных онлайн-платформ. С помощью которых за шесть лет у сотен жертв по всему миру было украдено более 70 миллионов долларов.
На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция указанного лица в США признана допустимой Тбилисским городским судом. Кроме того, Верховный суд Грузии признал кассационную жалобу стороны защиты относительно экстрадиции неприемлемой, а решение Тбилисского городского суда осталось без изменения.
Минюст США уже поблагодарил прокуратуру Грузии, Минюст и МВД за оказание существенной помощи в экстрадиции разыскиваемого.