https://sputnik-georgia.ru/20231104/prognozy-i-prioritety-dorabotannogo-gosbyudzheta-2024---osnovnye-napravleniya-283972705.html

Прогнозы и приоритеты доработанного Госбюджета 2024 - основные направления

Прогнозы и приоритеты доработанного Госбюджета 2024 - основные направления

По новому прогнозу доходная часть бюджета увеличится на 700 миллионов лари за счет ожидаемого увеличения налоговых поступлений, заявил министр 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T00:15+0400

2023-11-04T00:15+0400

2023-11-04T00:15+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Грузии изменило прогноз роста доходной части государственного бюджета 2024 года из-за ожидаемого увеличения объема налоговых поступлений, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Правительство Грузии завершило работу над доработанной версией проекта государственного бюджета на будущий год и представит его парламенту до 5 ноября. "В этом плане у нас два направления. Первое, это анализ финансового сектора. В прошлом году были внесены изменения в направлении налогообложения финансового сектора, что принесло государственному бюджету 300 миллионов лари, а также изменения предусмотренные для игорного бизнеса, которые принесут по прогнозам 400 миллионов лари. В результате этого госбюджет получит дополнительно 700 миллионов лари, которые распределяться по министерствам", - сказал Хуцишвили. Куда пойдут деньги По решению правительства дополнительные средства получит министерство образования, чей бюджет по проекту составит 2,5 миллиарда лари. Выделенные 30 миллионов пойдут на дополнительное увеличение заработной платы педагогов в среднем на 500 лари, отметил Хуцишвили. При этом министр пояснил, что в целом на увеличение зарплат из бюджета 2024 года будет потрачено 160 миллионов лари, тогда как по первоначальной версии на это планировалось потратить 130 миллионов лари. Кроме того дополнительно 65 миллионов лари получит Минздрав. На эти средства будет увеличена программа финансирования здравоохранения и пенсионеры смогут бесплатно получить медикаменты для лечения хронических заболеваний. На строительство аэропортов в Грузии потратят 70 миллионов лари >>Кроме, того, по словам министра деньги пойдут также на финансирование программы раннего выявления онкозаболеваний, рост пенсий для сотрудников силовых ведомств и компенсаций для 8 тысяч человек. Кроме того дополнительные средства в размере 25 миллионов пойдут на приобретение квартир для 500 бездомных многодетных семей Дополнительно 150 миллионов получит и министерство экономики на развитие инфраструктурных проектов , в том числе на строительство глубоководного порта в Анаклия. Когда начнется строительство первого глубоководного порта в Грузии? Премьер об Анаклия >>Также 50 миллионов лари получит дополнительно Минрегиоров на развитие инфраструктурных проектов как в Тбилиси так и регионах. Также дополнительные деньги получит Минбороны и Министерство культуры и спорта. Бюджет оборонного ведомства по сравнению с первоначальной версией увеличат на 10 миллионов лари, а бюджет Минспорта на 20 миллионов для увеличения финансирования федераций и роста стипендий заслуженным деятелям спорта. Еще дополнительно 25 миллионов на проведение выборов получит ЦИК Грузии. Что дальше После поступления в парламент депутаты обсудят доработанную версию и внесут свои предложения. Окончательный вариант государственного бюджета на 2024 год будет представлен парламенту в декабре. Законодательный орган должен принять госбюджет до 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, бюджет грузии