https://sputnik-georgia.ru/20231104/rabote-teatra-nichego-ne-ugrozhaet--tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-o-zabastovke-personala-283976494.html

Работе театра ничего не угрожает – Тбилисский театр оперы и балета о забастовке персонала

Работе театра ничего не угрожает – Тбилисский театр оперы и балета о забастовке персонала

Зарплата сотрудников театра с 2024 года повысится на 35-40%, а бастующие сотрудники требуют 100-процентной прибавки 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Работе Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили после начала забастовки части сотрудников технического персонала, которые требуют повышения зарплаты, ничего не угрожает, говорится в сообщении администрации. Сотрудники техперсонала театра накануне объявили забастовку, требуя повышения зарплаты, которая, по данным Профсоюза науки, образования и культуры, составляет 500 лари (порядка 180 долларов). Переговоры с руководством длились 21 день, но результатов они не принесли. Позже стало известно, что после объявления забастовки уволили двоих сотрудников. Теперь бастующие требуют и вернуть их на работу. Согласно сообщению администрации театра, техсотрудники (водители сцены, осветители, реквизиторы) требуют 100-процентной прибавки к зарплате, что, по словам руководства, на данном этапе невозможно. В частности, 2 октября 2023 года министерство культуры Грузии согласилось увеличить бюджет заработной платы театра на 701 тысячу лари (около 260 тысяч долларов), что вступит в силу с января 2024 года. Об этом официально сообщалось в письме министерства от 18 октября. Уволены двое – подробности забастовки работников Тбилисского театра оперы и балета>>Соответственно, с 1 января 2024 года заработная плата работников театральной службы вырастет на 35-40%, сказано в сообщении и отмечено, что это оказалось неприемлемым для части техперсонала, и они приняли решение объявить забастовку с 3 ноября.Стоит отметить, что следующий спектакль в афише театра запланирован на 14 ноября.Тбилисский театр оперы и балета, крупнейший в Грузии, был основан 12 апреля 1851 года. А в 1874 году там произошел пожар, полностью уничтоживший здание. Театр возобновил работу лишь в 1896 году в новом здании. Сезон открылся постановкой оперы Глинки "Иван Сусанин". В 1937 году театру присвоили имя известного грузинского композитора Захария Палиашвили. В том же году театр был награжден орденом Ленина. В балетной труппе театра начинали свою творческую деятельность и основатели Ансамбля народного танца Грузии, будущие народные артисты СССР Нино Рамишвили и Илья Сухишвили. В 2010 году началась масштабная реставрация и ремонт здания театра, которые длились шесть лет. Процессом руководил архитектор Лери Медзмариашвили. Реставрация обошлась почти в 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилисский театр оперы и балета, культура