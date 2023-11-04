https://sputnik-georgia.ru/20231104/turtsiya--indiya-i-bolgariya---otkuda-v-gruziyu-vezut-medikamenty-283986451.html

Турция, Индия и Болгария – откуда в Грузию везут медикаменты

Турция, Индия и Болгария – откуда в Грузию везут медикаменты

В январе-сентябре 2023 года Грузия закупила медикаментов на 392,4 миллиона долларов 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T23:32+0400

2023-11-04T23:32+0400

2023-11-04T23:57+0400

грузия

новости

экономика

общество

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24172/10/241721029_0:6:2000:1131_1920x0_80_0_0_ccacdac5f8ccf5d3f925d320aedcc942.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Основными импортерами медикаментов в Грузию являются Турция, Индия и Болгария, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Всего Грузия за девять месяцев 2023 года Грузия закупила за рубежом 9,5 тысячи тонн лекарств на сумму 392,4 миллиона долларов. Из общего числа медикаментов около 2 тысяч тонн поступило из Турции. Объем импорта турецких лекарств в январе-сентябре 2023 года составил 104,1 миллиона долларов. Начата проверка иностранных компаний, импортирующих лекарства в Грузию>>За Турцией следует Индия, откуда было импортировано 752 тонны лекарств на сумму 13,8 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Болгария, импортировавшая в страну 355 тонн медикаментов на сумму 7,6 миллиона долларов. В пятерку стран импортеров медикаментов также входят Германия (318 тонн) и Швейцария (311 тонн). Кроме того, в страну крупные партии лекарств за девять месяцев поступили из Франции, Словении, Литвы, Италии и Нидерландов. Цены на лекарства Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января 2022 года после подписания соответствующего постановления правительства. По данным министерства, после открытия турецкого фармацевтического рынка цены на лекарства снизились на 70-80% Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Пенсионеры с хроническими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства бесплатно>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,2 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, общество, министерство здравоохранения грузии