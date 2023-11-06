https://sputnik-georgia.ru/20231106/284013585.html

Землю накрыла сильная магнитная буря

Землю накрыла сильная магнитная буря

В ночь на понедельник в Грузии наблюдали северное сияние, оно было вызвано мощной вспышкой на Солнце 06.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Сильная магнитная буря произошла на Земле в субботу, 5 ноября, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).Ранее ученые зафиксировали магнитные вспышки на Солнце.На пике магнитное возмущение достигло уровня G3, который считается высоким: минимальный – G1, G5 считается экстремальным. Это не рекордный уровень: магнитная буря 23-24 апреля этого года на пике достигало G4, чего до этого не было несколько лет. Буру уровня G5 в последний раз зарегистрировали 11 сентября 2005 года.В небе над Грузией возникло красное северное сияние – фото красивейшего явления>>Специалисты предупреждают, что в понедельник еще могут наблюдаться перебои со связь и в работе техники. Ощутят на себе влияние бури и метеозависимые люди. Но уже к вечеру геомагнитная активность начнет ослабевать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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