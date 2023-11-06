https://sputnik-georgia.ru/20231106/delo-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake---sud-vynes-dva-obvinitelnykh-prigovora-284016627.html

Дело о гибели подростка в парке Ваке – суд вынес два обвинительных приговора

Дело о гибели подростка в парке Ваке – суд вынес два обвинительных приговора

За решетку в том числе отправлен глава городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T15:05+0400

2023-11-06T15:05+0400

2023-11-06T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными еще двоих фигурантов дела о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили в результате несчастного случая в парке Ваке в Тбилиси 13 октября 2022 года.Бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили признан виновным в служебной халатности, повлекшей за собой гибель человека, и приговорен к трем годам тюрьмы. Специалист компании "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтанг Лондаридзе получил 1,5 года тюрьмы за изготовлении и сбыт поддельного официального документа.Суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке в Тбилиси >>Ранее виновными по делу о трагедии в парке Ваке были признаны виновными восемь человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили. Он получил три года тюрьмы за служебную халатность, которая привела к гибели человека.Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе приговорен к шести годам тюрьмы. Он был признан виновным в некачественном выполнении работ, что привело к гибели одного и нанесению вреда здоровью двоих человек, халатности, повлекшей гибель человека, а также в использовании поддельных официальных документов, что повлекло за собой значительный ущерб.Делопроизводитель компании "Гринсервис +" Бека Мургвлиани приговорен к 3 годам лишения свободы за халатность, которая привела к гибели человека.Гибель подростка в парке Ваке – Каладзе заступился за своих заместителей>>Сотрудник компании "Гринсервис +" Дэви Кахоидзе приговорен к трем годам тюрьмы за поощрение изготовления поддельного официального документа, что привело к значительному ущербу.Директор компании "Мшен-эксперти" Нугзар Китиашвили и эксперт компании Давид Тушишвили получили по 3,5 года тюрьмы за изготовление и реализацию поддельного официального документа, что привело к значительному ущербу.Представитель компании "Нью метал дизайн" (субподрядчик "Гринсервис +") Лаша Чигиташвили приговорен к 3 годам лишения свободы за халатность, которая привела к гибели человека.Что касается сварщиков, которых наняла компания "Нью метал дизайн", один из братьев Георгий Гобеджишвили получил 4 года тюрьмы за нарушение правил безопасности при ведении работ, что привело к гибели человека, а второй, Валерий Гобеджишвили, признан невиновным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, парк ваке