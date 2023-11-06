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https://sputnik-georgia.ru/20231106/delo-o-pobege-zaklyuchennykh-v-tbilisi---konvoir-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-284024930.html
Дело о побеге заключенных в Тбилиси – конвоир останется в тюрьме на время следствия
Дело о побеге заключенных в Тбилиси – конвоир останется в тюрьме на время следствия
Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, однако троим... 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T22:28+0400
2023-11-06T23:26+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для конвоира, проходящего по делу о побеге трех заключенных из-под конвоя в гражданской клинике "Аверси", Реваза Иасашвили тюремное заключение. Информация о задержании второго конвоира, сопровождавшего заключенных из Ксанской тюрьмы в клинику "Аверси" в Тбилиси появилась в СМИ 6 ноября. Задержанный обвиняется по статье "Нарушение установленного порядка службы в учреждении содержания под стражей или лишения свободы, повлекшее побег из учреждения содержания под стражей или лишения свободы либо во время конвоирования". Ему грозит до трех лет тюрьмы. Побег заключенных в Тбилиси – задержан еще один конвоир &gt;&gt;Как отметил прокурор по делу, после того как Иасашвили отвез нескольких заключенных в клинику "Аверси" на обследование, он не запер дверь так называемой "камеры" в конвойной машине на ключ и не отдал его начальнику службы конвоя, после чего троим заключенным удалось открыть замок и сбежать. Адвокат подсудимого не согласился с ходатайством обвинения и просил отпустить обвиняемого под залог. Сам Реваз Иасашвили признал себя виновным по предъявленному обвинению. Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой &gt;&gt;Следующее слушанье по делу состоится 28 декабря в 14:00. Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Также 2 ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прима статья УК Грузии). По делу о побеге также задержан родственник одного из беглецов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд

Дело о побеге заключенных в Тбилиси – конвоир останется в тюрьме на время следствия

22:28 06.11.2023 (обновлено: 23:26 06.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, однако троим заключенным удалось сбежать
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для конвоира, проходящего по делу о побеге трех заключенных из-под конвоя в гражданской клинике "Аверси", Реваза Иасашвили тюремное заключение.
Информация о задержании второго конвоира, сопровождавшего заключенных из Ксанской тюрьмы в клинику "Аверси" в Тбилиси появилась в СМИ 6 ноября.
Задержанный обвиняется по статье "Нарушение установленного порядка службы в учреждении содержания под стражей или лишения свободы, повлекшее побег из учреждения содержания под стражей или лишения свободы либо во время конвоирования". Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Побег заключенных в Тбилиси – задержан еще один конвоир >>
Как отметил прокурор по делу, после того как Иасашвили отвез нескольких заключенных в клинику "Аверси" на обследование, он не запер дверь так называемой "камеры" в конвойной машине на ключ и не отдал его начальнику службы конвоя, после чего троим заключенным удалось открыть замок и сбежать.
Адвокат подсудимого не согласился с ходатайством обвинения и просил отпустить обвиняемого под залог.
Сам Реваз Иасашвили признал себя виновным по предъявленному обвинению.
Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой >>
Следующее слушанье по делу состоится 28 декабря в 14:00.
Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования.
Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Также 2 ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прима статья УК Грузии).
По делу о побеге также задержан родственник одного из беглецов.
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