https://sputnik-georgia.ru/20231106/delo-o-pobege-zaklyuchennykh-v-tbilisi---konvoir-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-284024930.html

Дело о побеге заключенных в Тбилиси – конвоир останется в тюрьме на время следствия

Дело о побеге заключенных в Тбилиси – конвоир останется в тюрьме на время следствия

Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, однако троим... 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T22:28+0400

2023-11-06T22:28+0400

2023-11-06T23:26+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для конвоира, проходящего по делу о побеге трех заключенных из-под конвоя в гражданской клинике "Аверси", Реваза Иасашвили тюремное заключение. Информация о задержании второго конвоира, сопровождавшего заключенных из Ксанской тюрьмы в клинику "Аверси" в Тбилиси появилась в СМИ 6 ноября. Задержанный обвиняется по статье "Нарушение установленного порядка службы в учреждении содержания под стражей или лишения свободы, повлекшее побег из учреждения содержания под стражей или лишения свободы либо во время конвоирования". Ему грозит до трех лет тюрьмы. Побег заключенных в Тбилиси – задержан еще один конвоир >>Как отметил прокурор по делу, после того как Иасашвили отвез нескольких заключенных в клинику "Аверси" на обследование, он не запер дверь так называемой "камеры" в конвойной машине на ключ и не отдал его начальнику службы конвоя, после чего троим заключенным удалось открыть замок и сбежать. Адвокат подсудимого не согласился с ходатайством обвинения и просил отпустить обвиняемого под залог. Сам Реваз Иасашвили признал себя виновным по предъявленному обвинению. Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой >>Следующее слушанье по делу состоится 28 декабря в 14:00. Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Также 2 ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прима статья УК Грузии). По делу о побеге также задержан родственник одного из беглецов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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