https://sputnik-georgia.ru/20231106/delo-o-pobege-zaklyuchennykh-v-tbilisi---konvoir-ostanetsya-v-tyurme-na-vremya-sledstviya-284024930.html
Дело о побеге заключенных в Тбилиси – конвоир останется в тюрьме на время следствия
Дело о побеге заключенных в Тбилиси – конвоир останется в тюрьме на время следствия
Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, однако троим... 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T22:28+0400
2023-11-06T22:28+0400
2023-11-06T23:26+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/03/250234583_0:134:3161:1912_1920x0_80_0_0_02f046def1364e1b79c92101ff337d89.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для конвоира, проходящего по делу о побеге трех заключенных из-под конвоя в гражданской клинике "Аверси", Реваза Иасашвили тюремное заключение. Информация о задержании второго конвоира, сопровождавшего заключенных из Ксанской тюрьмы в клинику "Аверси" в Тбилиси появилась в СМИ 6 ноября. Задержанный обвиняется по статье "Нарушение установленного порядка службы в учреждении содержания под стражей или лишения свободы, повлекшее побег из учреждения содержания под стражей или лишения свободы либо во время конвоирования". Ему грозит до трех лет тюрьмы. Побег заключенных в Тбилиси – задержан еще один конвоир >>Как отметил прокурор по делу, после того как Иасашвили отвез нескольких заключенных в клинику "Аверси" на обследование, он не запер дверь так называемой "камеры" в конвойной машине на ключ и не отдал его начальнику службы конвоя, после чего троим заключенным удалось открыть замок и сбежать. Адвокат подсудимого не согласился с ходатайством обвинения и просил отпустить обвиняемого под залог. Сам Реваз Иасашвили признал себя виновным по предъявленному обвинению. Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой >>Следующее слушанье по делу состоится 28 декабря в 14:00. Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Также 2 ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прима статья УК Грузии). По делу о побеге также задержан родственник одного из беглецов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/03/250234583_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_a6899224b943e96f90dfdd9f4ef6e50c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Дело о побеге заключенных в Тбилиси – конвоир останется в тюрьме на время следствия
22:28 06.11.2023 (обновлено: 23:26 06.11.2023)
Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, однако троим заключенным удалось сбежать
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для конвоира, проходящего по делу о побеге трех заключенных из-под конвоя в гражданской клинике "Аверси", Реваза Иасашвили тюремное заключение.
Информация о задержании второго конвоира, сопровождавшего заключенных из Ксанской тюрьмы в клинику "Аверси" в Тбилиси появилась в СМИ 6 ноября.
Задержанный обвиняется по статье "Нарушение установленного порядка службы в учреждении содержания под стражей или лишения свободы, повлекшее побег из учреждения содержания под стражей или лишения свободы либо во время конвоирования". Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Как отметил прокурор по делу, после того как Иасашвили отвез нескольких заключенных в клинику "Аверси" на обследование, он не запер дверь так называемой "камеры" в конвойной машине на ключ и не отдал его начальнику службы конвоя, после чего троим заключенным удалось открыть замок и сбежать.
Адвокат подсудимого не согласился с ходатайством обвинения и просил отпустить обвиняемого под залог.
Сам Реваз Иасашвили признал себя виновным по предъявленному обвинению.
Следующее слушанье по делу состоится 28 декабря в 14:00.
Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования.
Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Также 2 ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прима статья УК Грузии).
По делу о побеге также задержан родственник одного из беглецов.