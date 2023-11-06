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Грузия уже давно проводит реформы на пути к ЕС – глава МИД

Грузия уже давно проводит реформы на пути к ЕС – глава МИД

Власти Грузии очень мотивированы и несут ответственность за европейское будущее страны, подчеркнул министр 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T15:55+0400

2023-11-06T15:55+0400

2023-11-06T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Власти Грузии начали проводить реформы задолго до того, как ей были поставлены условия для предоставления статуса кандидата в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что власти Грузии просят партнеров принять во внимание сложную ситуацию, в которой страна находится. "Когда на этом фоне страна внедряет такие масштабные законодательные изменения, это означает наше желание и усилия сблизиться с ЕС, получить статус кандидата. Мы доказали, что мы очень мотивированы и несем ответственность за европейское будущее нашей страны. Этого желают 90% населения нашей страны, и этот мандат укрепляет нас для того, чтобы быть успешными", – подчеркнул Дарчиашвили. Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации >>Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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