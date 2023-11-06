https://sputnik-georgia.ru/20231106/kak-izmenilsya-rynok-nedvizhimosti-na-zimnikh-kurortakh-gruzii-284006874.html

Как изменился рынок недвижимости на зимних курортах Грузии

Как изменился рынок недвижимости на зимних курортах Грузии

В третьем квартале 2023 года объем рынка жилой недвижимости в Бакуриани сократился на 32,2% в годовом исчислении, а в Гудаури сократился за год на 6,6% 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T09:01+0400

2023-11-06T09:01+0400

2023-11-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в Бакуриани в третьем квартале 2023 года упал на 34,9%, а в Гудаури – на 14,8% по сравнению с аналогичными показателями 2022 года, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным компании, в Бакуриани в период с 1 июля по 30 сентября было продано 233 квартиры, а в Гудаури – 98 квартир. При этом по сравнению со вторым кварталом 2023 года объем продаж квартир в Бакуриани увеличился на 11,5% , а в Гудаури – на 30,7%. Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков >>По информации G&T, наибольшая доля продаж в Бакуриани приходится на квартиры малой и средней площади (26-80 м2), цена за квадратный метр которого составляет 801 доллар – 1,2 тысячи долларов. Что касается Гудаури, то там пользуются спросом квартиры малой площади (26-50 м2). Цена за квадратный метр же составляет 1,2 -1,8 тысячи долларов. Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные >>В третьем квартале 2023 года объем рынка жилой недвижимости в Бакуриани сократился на 32,2% в годовом исчислении и составил 10,2 миллиона долларов. А вот показатели рынка недвижимости в Гудаури сократились за год на 6,6% и составили 4,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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