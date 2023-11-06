https://sputnik-georgia.ru/20231106/minzdrav-gruzii-uvelichil-kolichestvo-lekarstv-s-referentnymi-tsenami-284021220.html

Минздрав Грузии увеличил количество лекарств с референтными ценами

Минздрав Грузии увеличил количество лекарств с референтными ценами

С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены, причем список медикаментов постоянно расширяется 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T18:46+0400

2023-11-06T18:46+0400

2023-11-06T18:46+0400

грузия

новости

общество

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Количество лекарств с референтными ценами увеличилось в Грузии и составило более 3,2 тысячи, говорится сообщении министерства здравоохранения. На данный момент референтные цены распространяются на лекарства, предназначенные для лечения хронических, онкологических заболеваний. В список также вошли антигипертензивные, антигистаминные, антикоагулянтные, противоспалительные, психолептические, болеутоляющие медикаменты. В список также вошли антибиотики и лекарства, воздействующие на кишечно-желудочный тракт. В Минздраве Грузии обещают, что данный список будет поэтапно расширяться и все медикаменты, которыми граждане активно пользуются, войдут в данную категорию. Пенсионеры с хроническими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства бесплатно >>Ознакомиться со списком лекарств и их максимальными ценами можно по электронному адресу. С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. Операции почти для всех онкобольных в Грузии будут проводить бесплатно – проект>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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