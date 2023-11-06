https://sputnik-georgia.ru/20231106/ne-vse-rekomendatsii-es-dlya-gruzii-budut-obyavleny-vypolnennymi-na-100--papuashvili-284019567.html

Не все рекомендации ЕС для Грузии будут объявлены выполненными на 100% – Папуашвили

Не все рекомендации ЕС для Грузии будут объявлены выполненными на 100% – Папуашвили

Мы ожидаем, что более трех рекомендаций будут признаны выполненными и все это будет отражено соответствующим образом, заявил Папуашвили 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T18:01+0400

2023-11-06T18:01+0400

2023-11-06T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не ожидает, что все 12 рекомендаций ЕС для предоставления статуса кандидата Грузии будут объявлены выполненными, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Глава грузинского законодательного органа также назвал несправидливым тот факт, что стране не был предоставлен статус кандидата в прошлом году. "Мы должны повторять это каждый раз: Грузия заслужила этот статус и в прошлом году, в июне. Она была лидером тогда и до сих пор остается лидером по сравнению с Украиной, Молдовой, Боснией и Герцеговиной. Конечно, неприсвоение лидеру статуса кандидата не было правильным и справедливым решением", – заявил он. Поэтому каждый день с тех пор, как Грузия не получила статуса кандидата, был днем несправедливости, подчеркнул Папуашвили. Статус кандидата в ЕС: в Тбилиси уверены в поддержке всех 27 стран объединения >>"Соответственно, предоставление статуса кандидата устранило бы эту несправедливость. Но, безусловно, окончательное решение остается за ЕС и его взглядами. В течение полутора лет мы сделали максимум для выполнения всех рекомендаций, которые были представлены перед Грузией", – заявил Папуашвили. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. У Грузии есть повод для оптимизма – глава МИД Грузии о статусе кандидата в Еврсоюз >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз