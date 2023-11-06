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Текущий год завершится для туризма Грузии положительно – вице-премьер
Текущий год завершится для туризма Грузии положительно – вице-премьер
Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T23:34+0400
2023-11-06T23:34+0400
2023-11-06T23:54+0400
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леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Правительство Грузии рассчитывает на положительное завершение 2023 года в плане туризма, что станет хорошей предпосылкой для развития отрасли в 2024 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года и на 25,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года. Примечательно, что доходы от туризма превысили данные за 2019 год, несмотря на то, что количество международных путешественников пока не достигло показателей того рекордного в плане туризма года. "Восстановление идет, хотя число туристов все еще меньше, чем в 2019 году, но есть понятные причины. Традиционные рынки труднодоступны в сегодняшней реальности. Этот потенциал, вероятно, следует рассматривать как положительный фактор для обеспечения роста в последующие годы", – сказал он. Туристы из России тратят в Грузии больше всех >>По его словам, правительство надеется на на восстановление туризма и по количеству международных путешественников, и над этим работают Администраци туризма совместно с частным сектором. Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона. При этом показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, новости, леван давиташвили
грузия, экономика, туризм, новости, леван давиташвили
Текущий год завершится для туризма Грузии положительно – вице-премьер
23:34 06.11.2023 (обновлено: 23:54 06.11.2023)
Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Правительство Грузии рассчитывает на положительное завершение 2023 года в плане туризма, что станет хорошей предпосылкой для развития отрасли в 2024 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года.
"В целом у нас рост на 29% по сравнению с прошлым годом. И это обнадеживающий показатель. Мы думаем, что 2023 год закончится положительно с точки зрения туризма и у нас будут хорошие условия к 2024 году", – заявил Давиташвили.
Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года и на 25,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года.
Примечательно, что доходы от туризма превысили данные за 2019 год, несмотря на то, что количество международных путешественников пока не достигло показателей того рекордного в плане туризма года.
"Восстановление идет, хотя число туристов все еще меньше, чем в 2019 году, но есть понятные причины. Традиционные рынки труднодоступны в сегодняшней реальности. Этот потенциал, вероятно, следует рассматривать как положительный фактор для обеспечения роста в последующие годы", – сказал он.
По его словам, правительство надеется на на восстановление туризма и по количеству международных путешественников, и над этим работают Администраци туризма совместно с частным сектором.
Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона.
При этом показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.