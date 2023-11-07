https://sputnik-georgia.ru/20231107/nachinayutsya-issledovaniya-dlya-stroitelstva-novogo-aeroporta-v-tbilisi-284039351.html

Начинаются исследования для строительства нового аэропорта в Тбилиси

Начинаются исследования для строительства нового аэропорта в Тбилиси

Премьер ранее заявил об амбициозных планах превратить Грузию в авиационный региональный хаб 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T13:52+0400

2023-11-07T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Необходимые исследования для строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома в Вазиани близ Тбилиси начинает ООО "Сакаэронавигация", сообщает Медиаплатформа BMG. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили летом 2023 года. Правительство рассматривает два варианта: расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. Агентство уже получило право упрощенной закупки на работы стоимостью 230,5 тысячи евро. Деньги пойдут на разработку предварительных схем процедур прилета/вылета, определения искусственных и естественных препятствий и определения параметров взлетно-посадочной полосы нового международного аэропорта Вазиани. На строительство аэропортов в Грузии потратят 70 миллионов лари>>Планируется спроектировать/разработать первоначальные схемы полетов и воздушное пространство аэродрома Вазиани и предложить компоновку (ориентацию) будущей взлетно-посадочной полосы для достижения наилучших результатов по эффективности и пропускной способности. Кроме того, в планах определение соответствующего местоположения навигационно-технических средств, исследование препятствий для обеспечения правильного и безопасного проектирования процедур. Работы должны быть завершены в течение семи-восьми месяцев после подписания контракта. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих архитекторов и архитектурных групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат >>Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH. На развитие аэропортов в Грузии, Минэкономики выделено из бюджета на 2024 год70 миллионов лари. Деньги будут направлены на развитие аэропортов Кутаиси, Телави и Вазиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, вазиани, ираклий гарибашвили, tav georgia