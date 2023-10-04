https://sputnik-georgia.ru/20231004/stroitelstvo-novogo-aeroporta-v-vaziani-uluchshit-bezopasnost-gruzii--deputat-282952260.html

Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат

Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат

Функционирование нового аэропорта будет еще более удобным с учетом местоположения, уверен депутат 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T16:33+0400

2023-10-04T16:33+0400

2023-10-04T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Проект строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома в Вазиани не создаст никакой угрозы для гражданской авиации, а наоборот, это положительно отразится на безопасности страны, заявил председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Берая. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили летом этого года. Правительство рассматривает два варианта: расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. По его словам, развитие нового аэропорта с учетом местоположения, выбранного в соответствии с соответствующими стандартами ИКАО, будет еще более удобным – с большей грузоподъемностью и более безопасным с точки зрения полетов. Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год>>"Были спекуляции, что якобы строительство гражданского аэропорта помешает функционированию и развитию военной инфраструктуры вокруг. Это полная ложь... Этот проект будет успешным для экономического развития. Он не создает никаких проблем, наоборот, это будет еще лучше для безопасности страны", – подчеркнул Берая. Зачем нужен новый аэропортКак ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации.Новый аэропорт появится на востоке Грузии >>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году.Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня.Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства >>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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