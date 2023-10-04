https://sputnik-georgia.ru/20231004/stroitelstvo-novogo-aeroporta-v-vaziani-uluchshit-bezopasnost-gruzii--deputat-282952260.html
Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат
Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат
Функционирование нового аэропорта будет еще более удобным с учетом местоположения, уверен депутат 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T16:33+0400
2023-10-04T16:33+0400
2023-10-04T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Проект строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома в Вазиани не создаст никакой угрозы для гражданской авиации, а наоборот, это положительно отразится на безопасности страны, заявил председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Берая. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили летом этого года. Правительство рассматривает два варианта: расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. По его словам, развитие нового аэропорта с учетом местоположения, выбранного в соответствии с соответствующими стандартами ИКАО, будет еще более удобным – с большей грузоподъемностью и более безопасным с точки зрения полетов. Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год>>"Были спекуляции, что якобы строительство гражданского аэропорта помешает функционированию и развитию военной инфраструктуры вокруг. Это полная ложь... Этот проект будет успешным для экономического развития. Он не создает никаких проблем, наоборот, это будет еще лучше для безопасности страны", – подчеркнул Берая. Зачем нужен новый аэропортКак ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации.Новый аэропорт появится на востоке Грузии >>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году.Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня.Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства >>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, вазиани, тбилиси, батуми, ираклий гарибашвили, tav georgia
Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат
16:33 04.10.2023 (обновлено: 17:00 04.10.2023)
Функционирование нового аэропорта будет еще более удобным с учетом местоположения, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Проект строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома в Вазиани не создаст никакой угрозы для гражданской авиации, а наоборот, это положительно отразится на безопасности страны, заявил председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Берая.
Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили летом этого года. Правительство рассматривает два варианта: расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани.
"По предварительным данным, строительство нового аэропорта в Вазиани не создаст никакой угрозы для гражданской авиации, это не будет представлять никакой угрозы для полетов. Тбилисский международный аэропорт работает на той же дистанции от военных объектов", – заявил Берая.
По его словам, развитие нового аэропорта с учетом местоположения, выбранного в соответствии с соответствующими стандартами ИКАО, будет еще более удобным – с большей грузоподъемностью и более безопасным с точки зрения полетов.
"Были спекуляции, что якобы строительство гражданского аэропорта помешает функционированию и развитию военной инфраструктуры вокруг. Это полная ложь... Этот проект будет успешным для экономического развития. Он не создает никаких проблем, наоборот, это будет еще лучше для безопасности страны", – подчеркнул Берая.
Зачем нужен новый аэропорт
Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году.
Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.
Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.