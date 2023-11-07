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"Самый тяжелый день в новейшей истории Грузии" – политики о событиях 7 ноября 2007 года
"Самый тяжелый день в новейшей истории Грузии" – политики о событиях 7 ноября 2007 года
Грузинский народ никогда не допустит "Национальное движение" к власти, уверен политик 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T14:41+0400
2023-11-07T14:41+0400
2023-11-07T14:54+0400
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михаил саакашвили
шалва папуашвили
бадри патаркацишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. События 7 ноября 2007 года стали политическим вердиктом, который грузинский народ окончательно вынес партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ровно 16 лет назад силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение. По словам главы грузинского законодательного органа, именно тогда проявилось лицо "Нацдвижения", его отношение к СМИ и к людям в целом. "Именно поэтому грузинский народ никогда не допустит "Национальное движение" к власти", – отметил Папуашвили. "Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат>>По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаила Сарджвеладзе, 7 ноября – это самый тяжелый день в новейшей истории Грузии. Во время президентства Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года силовики с применением силы, водометов и резиновых пуль разогнали в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах. А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в "Имеди" была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бадри патаркацишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
"Самый тяжелый день в новейшей истории Грузии" – политики о событиях 7 ноября 2007 года
14:41 07.11.2023 (обновлено: 14:54 07.11.2023)
Грузинский народ никогда не допустит "Национальное движение" к власти, уверен политик
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. События 7 ноября 2007 года стали политическим вердиктом, который грузинский народ окончательно вынес партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ровно 16 лет назад силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение.
"К сожалению, партия создателей этого режима все еще активна в политике, а создатель этого режима, правда, находится в тюрьме, точнее, в больнице, и у него все еще есть амбиции быть в политике. 7 ноября был политическим приговором, который грузинский народ окончательно вынес "Нацдвижению", – заявил Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, именно тогда проявилось лицо "Нацдвижения", его отношение к СМИ и к людям в целом.
"Именно поэтому грузинский народ никогда не допустит "Национальное движение" к власти", – отметил Папуашвили.
По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаила Сарджвеладзе, 7 ноября – это самый тяжелый день в новейшей истории Грузии.
"Это был совершенно справедливый протест граждан Грузии против тогдашнего, совершенно ненормального правления. Кульминацией этого дня стали события, которые обернулись против СМИ. Сейчас поучения лидеров той власти о той же свободе СМИ, свободе выражения мнений, свободе собраний и манифестаций – все это похоже на чтение Евангелия над головой волка", – заявил Сарджвеладзе.
Во время президентства Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года силовики с применением силы, водометов и резиновых пуль разогнали в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах.
А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в "Имеди" была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.