https://sputnik-georgia.ru/20231107/samyy-tyazhelyy-den-v-noveyshey-istorii-gruzii--politiki-o-sobytiyakh-7-noyabrya-2007-goda-284040655.html

"Самый тяжелый день в новейшей истории Грузии" – политики о событиях 7 ноября 2007 года

"Самый тяжелый день в новейшей истории Грузии" – политики о событиях 7 ноября 2007 года

Грузинский народ никогда не допустит "Национальное движение" к власти, уверен политик 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T14:41+0400

2023-11-07T14:41+0400

2023-11-07T14:54+0400

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шалва папуашвили

бадри патаркацишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. События 7 ноября 2007 года стали политическим вердиктом, который грузинский народ окончательно вынес партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ровно 16 лет назад силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение. По словам главы грузинского законодательного органа, именно тогда проявилось лицо "Нацдвижения", его отношение к СМИ и к людям в целом. "Именно поэтому грузинский народ никогда не допустит "Национальное движение" к власти", – отметил Папуашвили. "Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат>>По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаила Сарджвеладзе, 7 ноября – это самый тяжелый день в новейшей истории Грузии. Во время президентства Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года силовики с применением силы, водометов и резиновых пуль разогнали в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах. А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в "Имеди" была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бадри патаркацишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия