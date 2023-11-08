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"Исторический день" - премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС
"Исторический день" - премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС
Глава правительства подчеркнул, что Грузия заслужила статус кандидата в ЕС 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T16:12+0400
2023-11-08T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан с присвоением статуса страны-кандидата в ЕС, назвав данное событие историческим.Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС – согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.Он подчеркнул, что Грузия заслужила этот статус. "Мы получили заслуженный статус - тот, который заслуживает наш сильный и гордый грузинский народ", - сказал Гарибашвили.Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС – согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, совет европы, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
"Исторический день" - премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС
16:12 08.11.2023 (обновлено: 16:15 08.11.2023)
Глава правительства подчеркнул, что Грузия заслужила статус кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан с присвоением статуса страны-кандидата в ЕС, назвав данное событие историческим.
Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС – согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.
"В первую очередь, для меня большая честь поздравить вас с сегодняшним историческим решением. Еврокомиссия положительно оценивает достигнутый результат и рекомендует Евросовету присвоить Грузии статус кандидата. Это, безусловно, исторический день, это историческое решение Еврокомиссии", - заявил Гарибашвили на специальном брифинге.
Он подчеркнул, что Грузия заслужила этот статус.
"Мы получили заслуженный статус - тот, который заслуживает наш сильный и гордый грузинский народ", - сказал Гарибашвили.
Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС – согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.