https://sputnik-georgia.ru/20231108/istoricheskiy-den---premer-gruzii-pozdravil-grazhdan-so-statusom-kandidata-v-es-284077520.html

"Исторический день" - премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС

"Исторический день" - премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС

Глава правительства подчеркнул, что Грузия заслужила статус кандидата в ЕС 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан с присвоением статуса страны-кандидата в ЕС, назвав данное событие историческим.Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС – согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.Он подчеркнул, что Грузия заслужила этот статус. "Мы получили заслуженный статус - тот, который заслуживает наш сильный и гордый грузинский народ", - сказал Гарибашвили.Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС – согласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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