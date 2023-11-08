https://sputnik-georgia.ru/20231108/ek-rekomendovala-dat-gruzii-status-kandidata-v-es---zamechanie-po-polyarizatsii-284082042.html

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по поляризации

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по поляризации

Деполяризация – первое из 12 условий Еврокомиссии для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T17:56+0400

2023-11-08T17:56+0400

2023-11-08T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Законодательная база, институты и активное гражданское общество обеспечивают Грузии определенный уровень на пути подготовки к дальнейшим реформам, но политическая напряженность мешает этому пути, говорится в отчете Еврокомиссии (ЕК) о проделанной страной работе по выполнению 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В среду Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре. Межпартийная напряженность между правящим большинством и оппозицией в Грузии, а также ограниченные консультации с гражданским обществом сказываются на процессах принятия решений и осуществлении реформ, говорится в отчете. Деполяризация была первой из 12 рекомендаций Еврокомиссии. Говоря о выполнении рекомендации о деполяризации, Еврокомиссия особо отмечает проявление деполяризации во время работы в парламенте. В тоже время Еврокомиссия отмечает позитивные моменты сотрудничества в парламенте, среди которых утвержденные поправки в Регламент парламента в ноябре 2022 года. Поправки предполагают сокращение срока ответов депутатам парламента и введение обязательной подотчетности. Поправки были приняты в ноябре при поддержке большинства оппозиционных партий. ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС - замечание по госуправлению>>Кроме того, Еврокомиссия отметила, что в 2023 году в парламенте был принят ряд важнейших законов для интеграции в ЕС, по которым проводились ограниченные консультации.В тоже время Еврокомиссия отмечает вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на несколько законов, которые она оценила как противоречащие процессу европейской интеграции в стране. В частности, президент Грузии воспользовалась правом вето в отношении закона "Об агентах иностранного влияния", "О Национальном банке Грузии", "О манифестациях и собраниях". Однако, в тоже время Еврокомиссия отмечает, что, так как основную работу по 12 рекомендациям вел парламент, действия правительства по ускорению процесса реформ и укреплению хорошего правления привели к ограниченному прогрессу в некоторых реформах, а некоторые – ускорили прогресс. ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по гражданскому обществу>>При этом Еврокомиссия не уточняет, какие действия правительства привели к ограниченному прогрессу реформ, а какие – к ускорению.Что касается статуса кандидата на вступление в Евросоюз, Грузия подала заявку 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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