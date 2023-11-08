https://sputnik-georgia.ru/20231108/ek-rekomendovala-dat-gruzii-status-kandidata-v-es--zamechanie-po-sudebnoy-sisteme-284083313.html

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по судебной системе

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечание по судебной системе

Грузии указали на важность европейских стандартов и учета рекомендаций Венецианской комиссии 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T19:27+0400

2023-11-08T19:27+0400

2023-11-08T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Четыре волны реформ улучшили судебную систему Грузии, но пока достигнут частичный прогресс, говорится в отчете Еврокомиссии о проделанной страной работе по выполнению 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В среду Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре.ЕК положительно оценила некоторые законодательные поправки, в том числе касающиеся доступности судебных решений, качества обоснования назначений судей и увеличения требования к профессиональному опыту до 10 лет для отбора кандидатов в Верховный суд.Еврокомиссия отметила принятые в июне 2023 года поправки в "Закон об общих судах" и разработанный в сентябре проект дополнительных поправок, реализующих некоторые рекомендации Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы), в том числе об отстранении судей от должности и ограничении оснований для привлечения судей к дисциплинарной ответственности. "Однако поправки не касались наиболее важных рекомендаций Венецианской комиссии (изложенных в ее заключениях от марта 2023 года и октября 2023 года) относительно всеобъемлющей реформы Высшего совета юстиции и обязательного характера решений Верховного суда по обжалованию решений Высшего совета юстиции в процессе отбора судей Верховного суда", – сказано в отчете. Еврокомиссия призвала Грузию провести дальнейшие более широкие реформы для обеспечения полной независимости, подотчетности и беспристрастности всех судебных и прокурорских учреждений, особенно Высшего совета юстиции, в соответствии с европейскими стандартами и рекомендациями Венецианской комиссии.Реформирование Высшего совета юстиции"В частности, необходимы улучшения и дополнительные гарантии, касающиеся функционирования и полномочий Высшего совета юстиции", – сказано в отчете.Еврокомиссия указала на то, что были высказаны некоторые опасения относительно процедуры отбора двух недостающих членов Высшего совета юстиции. Парламент избрал их в октябре 2023 года. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что с заполнением вакантных мест в Высшем совете юстиции была выполнена одна из 12 рекомендаций Евросоюза. Что касается реформирования Высшего совета юстиции, в "Грузинской мечте" сказали, что ждут больше конкретики от Венецианской комиссии по ее замечаниям.Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили отметил, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, а теперь непонятно, почему опять понадобились изменения. Ответа на этот вопрос не было получено во время дискуссии с представителями Венецианской комиссии.Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу>>Между тем, в заключении Венецианской комиссии по судебной реформе, обнародованном 9 октября, говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы.Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.Избрание ГенпрокурораЕврокомиссия помимо прочего отметила важность принятия разработанных поправок о назначении Генерального прокурора "квалифицированным большинством".Парламент Грузии пока только в первом чтении принял поправки в Конституцию Грузии, согласно которым парламенты следующих двух созывов должен выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента. Согласно принятым в октябре 2022 года в первом чтении поправкам, если генпрокурора не удастся выбрать 3/5 голосов (90) дважды, тогда его выберут большинством голосов (76), но не на шесть лет, как это предполагалось в первом случае, а лишь на год. "Абсолютная утопия" – спикер парламента Грузии о новом правиле избрания Генпрокурора>>Поправки в главный закон страны удалось принять благодаря консенсусу, достигнутому между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта", которая считает правило избрания генпрокурора 3/5 голосов правовым нонсенсом, но вынуждена на это пойти ради выполнения условия Евросоюза.Это попытка в обход демократических процессов какими-то механизмами дать меньшинству рычаги власти, заявил после голосования председатель парламента Шалва Папуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, анри оханашвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, высший совет юстиции, евросоюз, грузия - евросоюз