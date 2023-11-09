https://sputnik-georgia.ru/20231109/eto-ne-po-evropeyski--prezidenta-gruzii-vnov-obvinili-v-narushenie-konstitutsii-284108905.html

Это не по-европейски – президента Грузии вновь обвинили в нарушение Конституции

Это не по-европейски – президента Грузии вновь обвинили в нарушение Конституции

Европейцам будет непонятно, что в этот исторический момент европейской интеграции политический представитель страны высокого ранга нарушает Конституцию, заявил... 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T18:12+0400

2023-11-09T18:12+0400

2023-11-09T18:12+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

гурам мачарашвили

арчил талаквадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Факт повторного нарушения Конституции Грузии президентом Саломе Зурабишвили является очень серьезным и негативным сигналом в процессе евроинтеграции, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Зурабишвили накануне заявила, что 9 ноября отправится в столицу Франции для участия в Парижском форуме мира. По словам президента, она намерена делать то, что делала до сих пор – "продолжать лоббировать кандидатуру Грузии" для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. В администрации правительства заявили, что в связи с визитом Зурабишвили не обращалась к ним для одобрения визита. По его словам, европейцам будет непонятно, что в этот исторический момент европейской интеграции политический представитель страны высокого ранга нарушает Конституцию. "Я не позволю себе делать заявления вместо других конституционных институтов. Парламент уже продемонстрировал то, какое было реагирование. Так что давайте подождем, какие шаги будут предприняты", – заявил Талаквадзе. Президент ведет себя не по-европейски, она не уважает Конституцию Грузии и грузинское общество, которое ее избрало, заявил в свою очередь депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Президент Грузии продолжает визиты с нарушением Конституции – депутат >>"Она также нарушает решение суда и это тоже не по-европейски. Ее визиты и до этого не принесли ничего, кроме противоположного. Ее поступки становятся не только негосударственными, но и несерьезными. Если она так продолжит, то никто ее не примет даже в общественное движение", – отметил Мачарашвили. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. "Все ее моральные границы стерты" – Кобахидзе о президенте Грузии>>Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, арчил талаквадзе, грузинская мечта - демократическая грузия