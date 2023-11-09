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Грузия рассчитывает на поддержку Франция – Гарибашвили о встрече с Макроном
Грузия рассчитывает на поддержку Франция – Гарибашвили о встрече с Макроном
Гарибашвили и Макрон обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и перспективы его углубления 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T20:02+0400
2023-11-09T20:02+0400
2023-11-09T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузия надеется, что Франция в дальнейшем усилит свою поддержку на пути получения статуса страны-кандидата ЕС, написал премьер-министр Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Twitter. Премьер Грузии отправился во Францию с рабочим визитом для участие в Парижском форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. В рамках визита премьер проведет встречи высокого уровня. Шестой Парижский форум мира пройдет 10-11 ноября. По словам главы правительства, Грузия благодарна Франции за поддержку. По информации пресс-службы, на встрече в Париже обсуждалось принятое Еврокомиссией решение дать положительную рекомендацию Европейскому совету о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Решение будет принято в декабре. Глава правительства отметил, что это решение Еврокомиссии является историческим. На встрече Ираклий Гарибашвили и Эммануэль Макрон обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и перспективы его углубления. Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат >>Разговор также коснулся обстановки безопасности в регионе и мире. Стороны обсудили пути решения существующих вызовов и говорили о положительной роли, которую Грузия может сыграть в достижении безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Гарибашвили пригласил Макрона в Тбилиси. "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, франция, эммануэль макрон, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
новости, политика, грузия, франция, эммануэль макрон, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Грузия рассчитывает на поддержку Франция – Гарибашвили о встрече с Макроном
Гарибашвили и Макрон обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и перспективы его углубления
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузия надеется, что Франция в дальнейшем усилит свою поддержку на пути получения статуса страны-кандидата ЕС, написал премьер-министр Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Twitter.
Премьер Грузии отправился во Францию с рабочим визитом для участие в Парижском форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. В рамках визита премьер проведет встречи высокого уровня. Шестой Парижский форум мира пройдет 10-11 ноября.
"Мы верим, что Франция еще больше усилит свою политическую и практическую поддержку, что поможет нам успешно продвинуться вперед на следующих этапах вступления", – Гарибашвили.
По словам главы правительства, Грузия благодарна Франции за поддержку.
По информации пресс-службы, на встрече в Париже обсуждалось принятое Еврокомиссией решение дать положительную рекомендацию Европейскому совету о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Решение будет принято в декабре.
Глава правительства отметил, что это решение Еврокомиссии является историческим.
На встрече Ираклий Гарибашвили и Эммануэль Макрон обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и перспективы его углубления.
Разговор также коснулся обстановки безопасности в регионе и мире.
Стороны обсудили пути решения существующих вызовов и говорили о положительной роли, которую Грузия может сыграть в достижении безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
Гарибашвили пригласил Макрона в Тбилиси.
Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.