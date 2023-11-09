https://sputnik-georgia.ru/20231109/natsbank-delaet-vse-dlya-vosstanovleniya-programmy-mvf-v-gruzii--turnava-284089695.html

Нацбанк делает все для восстановления программы МВФ в Грузии – Турнава

Нацбанк делает все для восстановления программы МВФ в Грузии – Турнава

В ближайшие время удастся продвинуть вопрос восстановления программы МВД, которая очень важная для Грузии, отметила глава Нацбанка 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T10:00+0400

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грузия

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натия турнава

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мвф

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии делает все для восстановления программы Международного валютного фонда (МВФ), согласно которой страна должна была получить около 40 миллионов долларов, заявила журналистам и. о. президента Нацбанка Натия Турнава. МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. По словам Турнава, ожидается, что в ближайшие месяцы удастся продвинуть вопрос восстановления программы, которая очень важная для Грузии. И. о. главы регулятора напомнила, что с летнего периода, после того как стало известно, что данная программа временно приостановлена, Нацбанк ведет работу с различными техническими миссиями МВФ по подготовке определенных поправок в законодательстве, в том числе по дальнейшему укреплению независимости Национального банка как институции. МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии>>Турнава отметила, что в целом поддержка Международного валютного фонда для Грузии и ее финансовой системы традиционно является очень хорошим фактором для того, чтобы экономика и финансовая система страны выглядели более надежными и привлекательными в глазах международных инвесторов. Кроме того, и. о. главы Нацбанка заявила, что финансовая организация хочет убедиться, что финансовая система, финансовый сектор Грузии по-прежнему стабильны, безопасны и не имеют "вопросительных знаков". МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент сосчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. Грузия и МВФ договорились о начале переговоров по восстановлению программы>>В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава, международный валютный фонд, мвф