https://sputnik-georgia.ru/20231109/v-gruzii-73-dokhodov-farmrynka-prikhoditsya-na-analogi-284097552.html

В Грузии 73% доходов фармрынка приходится на аналоги

В Грузии 73% доходов фармрынка приходится на аналоги

Доля лекарств, произведенных в Грузии, составляет 14% от общего количества медикаментов на фармрынке 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T12:26+0400

2023-11-09T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Большая часть доходов (73%) от фармацевтического рынка в Грузии приходится на дженерики, что превышает средний показатель ЕС (около 50%), говорится в финансовом отчете компании "Гефа", сообщает "Бизнес портал".Дженерики – это копии оригинальных лекарственных средств с такими же составом активных действующих веществ и формой выпуска. После того как действие патента на эталонный препарат заканчивается, другие фармацевтические компании могут выпускать свои аналоги.В документе отмечено, что в таких странах, как Германия и Великобритания, большую часть фармрынка занимают именно дженерики (80%). В финансовом отчете фармкомпании подчеркнуто, что в Грузии всего около 100 импортеров фармацевтической продукции, 70% общего импорта приходится на "Гефа". В документе также сказано об инициативе грузинского правительства, согласно которой с января 2022 года Турция вошла в список стран, с которыми у Грузии так называемый "режим параллельного импорта". Соответственно, медикаменты, зарегистрированные в Турции, автоматически, без дополнительных бюрократических барьеров признаются и в Грузии. Главная цель инициативы – увеличить многообразие фармацевтических продуктов в стране и повысить доступ к лекарствам. Минздрав Грузии увеличил количество лекарств с референтными ценами>>Что касается референтных цен, которые задействованы в Грузии с 5 января 2023 года, то в отчете "Гефа" говорится, что, согласно новой инициативе, Минздрав страны внедрил максимальную розничную цену на фармпродукты двух направлений – это дженерики и оригиналы. Максимальные цены, выше которых аптеки не могут продавать лекарства, установлены по средним ценам, существующим в четырех странах: Болгарии, Латвии, Македонии и Черногории. В документе подчеркнуто, что доля лекарств, произведенных в Грузии, составляет 14%, тогда как этот показатель в начале 2000-х составлял около 5%. Референтные ценыВ случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%.Количество лекарств с референтными ценами увеличилось в Грузии и составило более 3,2 тысячи. Пенсионеры с хроническими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства бесплатно>>На данный момент референтные цены распространяются на лекарства, предназначенные для лечения хронических, онкологических заболеваний. В список также вошли антигипертензивные, антигистаминные, антикоагулянтные, противоспалительные, психолептические, болеутоляющие медикаменты. В список также вошли антибиотики и лекарства, воздействующие на кишечно-желудочный тракт. В Минздраве Грузии обещают, что данный список будет поэтапно расширяться и все медикаменты, которыми граждане активно пользуются, войдут в данную категорию. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, турция, минздрав, министерство здравоохранения грузии