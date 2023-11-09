https://sputnik-georgia.ru/20231109/vlasti-gruzii-zainteresovany-v-vypolnenii-vsekh-rekomendatsiy-es---vitse-spiker-284114091.html

Власти Грузии заинтересованы в выполнении всех рекомендаций ЕС – вице-спикер

Власти Грузии заинтересованы в выполнении всех рекомендаций ЕС – вице-спикер

Нельзя сказать сколько времени Грузии понадобится для вступления в Евросоюз, заявил вице-спикер 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T22:58+0400

2023-11-09T22:58+0400

2023-11-09T23:39+0400

грузия

политика

новости

арчил талаквадзе

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Власти Грузии заинтересованы в том, чтобы в ближайший год до конца довести все реформы, связанные со вступлением в ЕС, но само вступление в Евросоюз – долгий процесс, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение политики, деполяризация и другие. По его словам, путь в Евросоюз – это долгий процесс. "Общество нельзя вводить в заблуждение, что евроинтеграция и европейские реформы дело одного года, и все уже закончилось с опубликованием отчета, и Грузия должна перейти в режим ожидания и получить статус кандидата, а после получить членство в подарок", – сказал Талаквадзе. По его словам, нельзя сказать, сколько времени Грузии понадобится для вступления в Евросоюз. Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат >>"Все будет зависеть от безопасности, политической и экономической реальности в том большом регионе, где находится Грузия, и геополитического контекста, который дает нам возможность провести реформы или мешает их быстрому осуществлению", – сказал Талаквадзе. По его словам, грузинские власти готовы сделать все, чтобы Грузия перешла на новый этап. "Условия, оговорки и четкая дорожная карта для вступления в ЕС – это то, что нам нужно и за чем мы неоднократно обращались к партнерам. Хорошо, что проект дорожной карты для Грузии уже есть. Дополнительные условия по следующим реформам – существенная часть дорожной карты, и мы приветствуем любое деловое условие, рекомендацию, которые нам помогут сделать демократию Грузии еще сильнее", – сказал Талаквадзе. "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову."Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>

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грузия, политика, новости, арчил талаквадзе, грузия - евросоюз