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https://sputnik-georgia.ru/20231110/eks-lider-natsdvizheniya-utverzhdaet-chto-nashel-sposob-borby-s-neformalnym-pravlenie-284131900.html
Экс-лидер "Нацдвижения" утверждает, что нашел способ борьбы с неформальным правлением
Экс-лидер "Нацдвижения" утверждает, что нашел способ борьбы с неформальным правлением
Закрытое и неформальное правление привели ЕНД к краю пропасти, считает Мелия 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T15:28+0400
2023-11-10T15:42+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
леван хабеишвили
ника мелия
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия предлагает членам партии создать уполномоченный совет доверия, который, по его мнению, остановит неформальные правление в команде. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Согласно инициативе Мелия, в совете все заинтересованные группы в партии должны иметь свое собственное представительство. Совет доверия также должен быть единственным органом, определяющим стратегию и тактику партии, берущим на себя все функции председателя, политсовета и исполнительного звена. "Единству, доверию, согласию и борьбе нет альтернативы. Закрытое и неформальное правление привели партию к краю пропасти. Откажитесь от неформального правления, откройте двери партии – не для того, чтобы люди уходили, а для того, чтобы соратники возвращались, и в движение приходили новые", – отметил Мелия. По словам Мелия, со дня прихода новое руководство не сделало ничего дельного, а только способствовало расколу партии."Все, о чем мы говорили, все негативные ожидания, о которых мы предупреждали общество и новое руководство, сегодня являются печальной реальностью. Спустя почти год последствия их правления очевидно всем – партия расколота на две части", – отметил Мелия. Хабеишвили VS Мелия: глава "Нацдвижения" угрожает экс-лидеру исключением из партии&gt;&gt;Как отметил Мелия, в результате решений руководства единство было утрачено, доверие к партии резко подорвано, политические протесты замерли, представительство партии в парламенте демонстрирует полную политическую беспомощность, Саакашвили все еще находится в заключении, а раздробленная партия теряет свою функцию политического лидера на оппозиционном поле, а также способность создавать совместную оппозиционную повестку дня. "В этом неординарном и тяжелом кризисе каждый должен отказаться от своих личных политических амбиций и встать выше своих субъективных интересов ради верности ценностям, ради которых в свое время была создана эта партия", – отметил Мелия. Раскол в "Нацдвижении" Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. "Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат&gt;&gt;Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, единое национальное движение
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, единое национальное движение

Экс-лидер "Нацдвижения" утверждает, что нашел способ борьбы с неформальным правлением

15:28 10.11.2023 (обновлено: 15:42 10.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Закрытое и неформальное правление привели ЕНД к краю пропасти, считает Мелия
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия предлагает членам партии создать уполномоченный совет доверия, который, по его мнению, остановит неформальные правление в команде.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.

"Предлагаем создать уполномоченный совет доверия, который станет единственным органом, принимающим решения, и будет основан на паритете... Только с помощью этой инициативы будет остановлен негативный эффект, вызванный неформальным правлением", – написал Мелия на своей странице в соцсети.

Согласно инициативе Мелия, в совете все заинтересованные группы в партии должны иметь свое собственное представительство. Совет доверия также должен быть единственным органом, определяющим стратегию и тактику партии, берущим на себя все функции председателя, политсовета и исполнительного звена.
"Единству, доверию, согласию и борьбе нет альтернативы. Закрытое и неформальное правление привели партию к краю пропасти. Откажитесь от неформального правления, откройте двери партии – не для того, чтобы люди уходили, а для того, чтобы соратники возвращались, и в движение приходили новые", – отметил Мелия.
По словам Мелия, со дня прихода новое руководство не сделало ничего дельного, а только способствовало расколу партии.
"Все, о чем мы говорили, все негативные ожидания, о которых мы предупреждали общество и новое руководство, сегодня являются печальной реальностью. Спустя почти год последствия их правления очевидно всем – партия расколота на две части", – отметил Мелия.
Хабеишвили VS Мелия: глава "Нацдвижения" угрожает экс-лидеру исключением из партии>>
Как отметил Мелия, в результате решений руководства единство было утрачено, доверие к партии резко подорвано, политические протесты замерли, представительство партии в парламенте демонстрирует полную политическую беспомощность, Саакашвили все еще находится в заключении, а раздробленная партия теряет свою функцию политического лидера на оппозиционном поле, а также способность создавать совместную оппозиционную повестку дня.
"В этом неординарном и тяжелом кризисе каждый должен отказаться от своих личных политических амбиций и встать выше своих субъективных интересов ради верности ценностям, ради которых в свое время была создана эта партия", – отметил Мелия.

Раскол в "Нацдвижении"

Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
"Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат>>
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.
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