https://sputnik-georgia.ru/20231110/eks-lider-natsdvizheniya-utverzhdaet-chto-nashel-sposob-borby-s-neformalnym-pravlenie-284131900.html

Экс-лидер "Нацдвижения" утверждает, что нашел способ борьбы с неформальным правлением

Экс-лидер "Нацдвижения" утверждает, что нашел способ борьбы с неформальным правлением

Закрытое и неформальное правление привели ЕНД к краю пропасти, считает Мелия 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T15:28+0400

2023-11-10T15:28+0400

2023-11-10T15:42+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

леван хабеишвили

ника мелия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия предлагает членам партии создать уполномоченный совет доверия, который, по его мнению, остановит неформальные правление в команде. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Согласно инициативе Мелия, в совете все заинтересованные группы в партии должны иметь свое собственное представительство. Совет доверия также должен быть единственным органом, определяющим стратегию и тактику партии, берущим на себя все функции председателя, политсовета и исполнительного звена. "Единству, доверию, согласию и борьбе нет альтернативы. Закрытое и неформальное правление привели партию к краю пропасти. Откажитесь от неформального правления, откройте двери партии – не для того, чтобы люди уходили, а для того, чтобы соратники возвращались, и в движение приходили новые", – отметил Мелия. По словам Мелия, со дня прихода новое руководство не сделало ничего дельного, а только способствовало расколу партии."Все, о чем мы говорили, все негативные ожидания, о которых мы предупреждали общество и новое руководство, сегодня являются печальной реальностью. Спустя почти год последствия их правления очевидно всем – партия расколота на две части", – отметил Мелия. Хабеишвили VS Мелия: глава "Нацдвижения" угрожает экс-лидеру исключением из партии>>Как отметил Мелия, в результате решений руководства единство было утрачено, доверие к партии резко подорвано, политические протесты замерли, представительство партии в парламенте демонстрирует полную политическую беспомощность, Саакашвили все еще находится в заключении, а раздробленная партия теряет свою функцию политического лидера на оппозиционном поле, а также способность создавать совместную оппозиционную повестку дня. "В этом неординарном и тяжелом кризисе каждый должен отказаться от своих личных политических амбиций и встать выше своих субъективных интересов ради верности ценностям, ради которых в свое время была создана эта партия", – отметил Мелия. Раскол в "Нацдвижении" Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. "Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, единое национальное движение