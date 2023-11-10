Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231110/gruziya-sokhranyaet-neytralitet-v-konflikte-armenii-i-azerbaydzhana--premer-ministr-284140146.html
Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте Армении и Азербайджана – премьер-министр
Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте Армении и Азербайджана – премьер-министр
Премьер в 2021 году предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T19:36+0400
2023-11-10T19:48+0400
политика
новости
грузия
азербайджан
армения
ираклий гарибашвили
никол пашинян
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/283005868_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_3af4c71b9a85c024059c2324821c10b2.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия является на 100% нейтральной в конфликте Армении и Азербайджана и не будет поддерживать ни одну из сторон, сказал премьер-министр Грузии на дискуссии в рамках "Форума мира" в Париже. По его словам, и премьер-министр Армении Никола Пашинян, и президент Азербайджана Ильхам Алиев знакомы с позицией Грузии. "Наши защитные механизмы – нейтралитет и непредвзятая позиция. Это важно в нашем регионе и в интересах всех трех стране", – сказал Гарибашвили. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном – депутат&gt;&gt;Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном &gt;&gt; Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/283005868_343:92:1280:795_1920x0_80_0_0_7232408f3bffdc7760046b809103ff43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, ильхам алиев
политика, новости, грузия, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, ильхам алиев

Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте Армении и Азербайджана – премьер-министр

19:36 10.11.2023 (обновлено: 19:48 10.11.2023)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2023
© Government of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Премьер в 2021 году предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия является на 100% нейтральной в конфликте Армении и Азербайджана и не будет поддерживать ни одну из сторон, сказал премьер-министр Грузии на дискуссии в рамках "Форума мира" в Париже.

"У Грузии стратегическое партнерство, дружеские отношения с Азербайджаном, как и с нашей братской Арменией. Грузия не может быть предвзятой. Мы на 100% нейтральны и не поддержим ни одну из сторон в этой ситуации", – сказал Гарибашвили.

По его словам, и премьер-министр Армении Никола Пашинян, и президент Азербайджана Ильхам Алиев знакомы с позицией Грузии.
"Наши защитные механизмы – нейтралитет и непредвзятая позиция. Это важно в нашем регионе и в интересах всех трех стране", – сказал Гарибашвили.
В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном – депутат>>
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном >>
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0