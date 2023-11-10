https://sputnik-georgia.ru/20231110/gruziya-sokhranyaet-neytralitet-v-konflikte-armenii-i-azerbaydzhana--premer-ministr-284140146.html

Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте Армении и Азербайджана – премьер-министр

Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте Армении и Азербайджана – премьер-министр

Премьер в 2021 году предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T19:36+0400

2023-11-10T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия является на 100% нейтральной в конфликте Армении и Азербайджана и не будет поддерживать ни одну из сторон, сказал премьер-министр Грузии на дискуссии в рамках "Форума мира" в Париже. По его словам, и премьер-министр Армении Никола Пашинян, и президент Азербайджана Ильхам Алиев знакомы с позицией Грузии. "Наши защитные механизмы – нейтралитет и непредвзятая позиция. Это важно в нашем регионе и в интересах всех трех стране", – сказал Гарибашвили. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном – депутат>>Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном >> Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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