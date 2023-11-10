https://sputnik-georgia.ru/20231110/oppozitsiya-boretsya-protiv-tserkvi--papuashvili-otvetil-na-kritiku-v-adres-ilii-ii-284134213.html

Оппозиция борется против церкви – Папуашвили ответил на критику в адрес Илии II

Оппозиция борется против церкви – Папуашвили ответил на критику в адрес Илии II

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II заявил, что решение Еврокомиссии является результатом усилий грузинского народа и властей 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T16:31+0400

2023-11-10T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. "Маргинальная оппозиция" не признает власти Грузии и борется против грузинской церкви, которая исторически была для страны связью с европейской цивилизацией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Часть оппозиции резко раскритиковала заявление Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II о том, что решение Еврокомиссии является результатом усилий грузинского народа и властей. ЕК рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение политики, деполяризация и другие. Глава законодательного органа выразил благодарность Католикосу-Патриарху и Грузинской церкви за твердую поддержку европейского пути. Ранее депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила, что пожелала бы не слышать от духовного отца нации политических оценок. Глава Грузинской церкви прокомментировал решение Еврокомиссии>>А оппозиционный депутат, председатель парламентской политической группы "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе заявил, что ни правительство, ни церковь не сделали ничего для евроинтеграции страны и весь этот период они в тандеме отличались антизападными заявлениями. Как отметил оппозиционер, в этом нет никакой заслуги этих двух институтов. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, единое национальное движение, роман гоциридзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз