https://sputnik-georgia.ru/20231110/skolko-aviatopliva-zavezli-v-gruziyu-s-nachala-goda--poslednie-dannye-284116524.html

Сколько авиатоплива завезли в Грузию с начала года – последние данные

Сколько авиатоплива завезли в Грузию с начала года – последние данные

Лидером среди стран-поставщиков авиационного керосина в Грузию является Туркменистан 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T07:01+0400

2023-11-10T07:01+0400

2023-11-10T08:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Импорт авиационного керосина в Грузию в январе-октябре 2023 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 106,8 тысячи тонн, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. Лидером среди стран-поставщиков авиационного керосина в Грузию является Туркменистан. За 10 месяцев 2023 года из этой страны было импортировано 49,9 тысячи тонн, что составляет 46,7% от общего показателя импорта. За Туркменистаном следует Азербайджан – 23,1 тысячи тонн. Это 21,6% от общего импорта. Шенгелия: от запрета на вывоз топлива из РФ пострадала только Грузия >>Кроме того, 12,9 тысячи тонн авиационного керосина завезли из Греции – 12,1% от общего импорта. На долю Турции пришлось 9,6%, откуда импортировали 10,3 тысячи тонн. Также 8 тысяч тонн авиатоплива завезли из Мальты (7,5% от общего объема импорта), Ливии – 2 тысячи тонн (1,9% импорта), и в небольшом количестве (0,6 тысячи тонн) из Швейцарии – 0,6% от общего импорта. По информации Союза, в январе-октябре на 8,2% вырос импорт в Грузию смазочных материалов и составил 19,5 тысячи тонн. Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта >>Больше всего смазочных материалов завезли из Турции – 4,18 тысячи тонн, что составляет 21,4% от общего показателя импорта. На втором месте Иран – 3,49 тысячи тонн (17,9% от общего импорта), Германия – 2,41 тысячи тонн (12,4%), Азербайджан – 1,39 тысячи тонн (7,1%), а также другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, союз импортеров нефтепродуктов грузии, цены на топливо