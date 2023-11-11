Футболисты сборной Грузии готовятся к предстоящим матчам с Шотландией и Испанией
© photo: Sputnik / STRINGERСборная Грузии по футболу - во время. матча с Испанией
© photo: Sputnik / STRINGER
Грузинская команда 16 ноября примет в Тбилиси сборную Шотландии, а спустя три дня сыграет против сборной Испании в Вальядолиде
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу начинает подготовку к финальным матчам отборочного этапа Евро-2024 против сборных Шотландии и Испании 13 ноября.
Команда Вилли Саньоля 16 ноября примет в Тбилиси сборную Шотландии, а спустя три дня, 19 ноября, сыграет против сборной Испании в Вальядолиде.
Сборная Грузии будет готовиться к предстоящим матчам в составе 25 игроков:
Состав сборной Грузии:
Вратарь:
Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси, Грузия)
Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания)
Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан)
Защита:
Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия)
Соломон Кверквелия ("Аль-Ахдуд", Наджран, Саудовская Аравия)
Отар Какабадзе ("Краковия", Краков, Польша)
Лука Лочошвили ("Кремонезе", Кремона, Италия)
Георгий Гочолеишвили ("Шахтер", Донецк, Украина)
Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина)
Ива Гелашвили ("Специя", Италия)
Александр Каландадзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия)
Полузащита/атака:
Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша)
Габриэль Сигуа ("Базель", Швейцария)
Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания)
Георгий Абурджания ("Хатайспор", Антакья, Турция)
Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия)
Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия)
Сандро Алтунашвили ("Вольфсбергер", Австрия)
Леван Шенгелия ("Панетоликос", Греция)
Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия)
Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция)
Георгий Михаутадзе ("Аякс", Амстердам, Нидерланды)
Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия)
Давид Волков ("Сабах", Баку, Азербайджан)
Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия)
Перед началом тренировки, 13 ноября, в 12:00 по тбилисскому времени в зале пресс-конференций стадиона имени Михаила Месхи состоится традиционная пресс-конференция главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля.
Сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси 15 октября обыграла аутсайдера группы А, команду Кипра со счетом 4:0.
После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с семью очками. На первом – команда Испании. У них 15 очков, как и у команды Шотландии.