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Футболисты сборной Грузии готовятся к предстоящим матчам с Шотландией и Испанией

Футболисты сборной Грузии готовятся к предстоящим матчам с Шотландией и Испанией

Грузинская команда 16 ноября примет в Тбилиси сборную Шотландии, а спустя три дня сыграет против сборной Испании в Вальядолиде 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу начинает подготовку к финальным матчам отборочного этапа Евро-2024 против сборных Шотландии и Испании 13 ноября. Команда Вилли Саньоля 16 ноября примет в Тбилиси сборную Шотландии, а спустя три дня, 19 ноября, сыграет против сборной Испании в Вальядолиде. Сборная Грузии будет готовиться к предстоящим матчам в составе 25 игроков: Состав сборной Грузии: Вратарь: Защита: Полузащита/атака: Перед началом тренировки, 13 ноября, в 12:00 по тбилисскому времени в зале пресс-конференций стадиона имени Михаила Месхи состоится традиционная пресс-конференция главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля. Сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси 15 октября обыграла аутсайдера группы А, команду Кипра со счетом 4:0. После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с семью очками. На первом – команда Испании. У них 15 очков, как и у команды Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, шотландия, вилли саньоль, георгий лория, гурам кашия