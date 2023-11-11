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Грузинский депутат раскритиковал заявление европарламентария
Грузинский депутат раскритиковал заявление европарламентария
Европа продолжает торговать с Россией, как и Грузия, подчеркнул депутат 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T17:45+0400
2023-11-11T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Заявление депутата Европарламента Марии Кальюранд о необходимости введения Грузией санкций против России является антиевропейским, заявил депутат от политической группы "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Кальюранд призвала Грузию ввести санкции против России в рамках сближения политики страны с политикой ЕС. При этом он отметил, что Европа продолжает торговать с Россией, как и Грузия, и такие заявления, как делает евродепутат, являются частью дезинформации. В отчете ЕК о выполнении Грузией условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, помимо прочего, говорится, что от Грузии ждут значительного увеличения степени соответствия заявлениям и решениям ЕС в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна разделяет внешнюю политику Евросоюза в той мере, чтобы это не навредило главным национальным интересам страны. Еврокомиссия в своем отчете указала на ограниченный прогресс в работе Грузии над сближением с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза. В отчете сказано, что соответствие Грузии заявлениям и решениям ЕС осталось в основном неизменным (44% – в 2022 году, 43% – в августе 2023 года). ЕК отмечает, что страна не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России, включая закрытие воздушного пространства. "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>В то же время Грузия присоединилась к международным инициативам и инициативам ЕС в поддержку Украины, в том числе к резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, Советом по правам человека и Советом Европы. Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, украина, европа, донбасс, гурам мачарашвили, ираклий гарибашвили, совет европы, оон, европарламент
политика, новости, грузия, украина, европа, донбасс, гурам мачарашвили, ираклий гарибашвили, совет европы, оон, европарламент
Грузинский депутат раскритиковал заявление европарламентария
Европа продолжает торговать с Россией, как и Грузия, подчеркнул депутат
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Заявление депутата Европарламента Марии Кальюранд о необходимости введения Грузией санкций против России является антиевропейским, заявил депутат от политической группы "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Кальюранд призвала Грузию ввести санкции против России в рамках сближения политики страны с политикой ЕС.
"Заявление Кальюранд антиевропейское, и сейчас я объясню, почему. Европа осторожна с Россией и хочет избежать конфликта, так как это очень плохо для граждан по понятным причинам. Мы также осторожны и не хотим конфликта", – сказал Мачарашвили.
При этом он отметил, что Европа продолжает торговать с Россией, как и Грузия, и такие заявления, как делает евродепутат, являются частью дезинформации.
В отчете ЕК о выполнении Грузией условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, помимо прочего, говорится, что от Грузии ждут значительного увеличения степени соответствия заявлениям и решениям ЕС в рамках общей внешней политики и политики безопасности.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна разделяет внешнюю политику Евросоюза в той мере, чтобы это не навредило главным национальным интересам страны.
Еврокомиссия в своем отчете указала на ограниченный прогресс в работе Грузии над сближением с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза. В отчете сказано, что соответствие Грузии заявлениям и решениям ЕС осталось в основном неизменным (44% – в 2022 году, 43% – в августе 2023 года).
ЕК отмечает, что страна не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России, включая закрытие воздушного пространства.
В то же время Грузия присоединилась к международным инициативам и инициативам ЕС в поддержку Украины, в том числе к резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, Советом по правам человека и Советом Европы.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.