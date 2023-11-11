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В Грузии сократился импорт моллюсков – новые данные

В Грузии сократился импорт моллюсков – новые данные

За 9 месяцев Грузия экспортировала 117 тонн моллюсков на сумму примерно в 1,1 миллиона долларов 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузия импортировала 62 тонны моллюсков и других водных беспозвоночных на сумму 730 тысяч долларов за девять месяцев 2023 года, почти на 32% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года, сообщила Медиаплатформа BMG. За девять месяцев 2023 года Грузия завезла на 42,7% меньше морепродуктов по сравнению отчетным периодом 2022 года (70 тонн). Наибольший импорт по сумме был осуществлен из Италии, а по количеству – из Китая.Вино, голубика, рыбий жир и улитки – какие агропродукты экспортирует Грузия >> Из Италии импортирована одна тонна моллюсков и беспозвоночных на сумму 214,8 тысячи долларов, а из Китая было импортировано 33 тонны стоимостью 145,8 тысячи долларов. Кроме того, 10 тонн морепродуктов завезли из Нидерландов и Португалии на сумму 83 тысячи долларов и 58,9 тысячи долларов соответственно. Также две тонны импортировали из Франции на сумму 68 тысяч долларов. Грузинские улитки отправились на экспорт в Италию >>Между тем за 9 месяцев Грузия экспортировала 117 тонн моллюсков на сумму примерно в 1,1 миллиона долларов. Моллюски местного производства вывозятся только на двух рынках – Франции и Италии. Основная часть экспорта идет во Францию, куда экспортировали 116 тонн на сумму 1,05 миллиона долларов. В Италию отправилась всего тонна моллюсков стоимостью 7 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, италия, франция, китай, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"