https://sputnik-georgia.ru/20231112/kakie-problemy-u-tbilisskoy-vodoraspredelitelnoy-kompanii---itogi-audita-284158646.html
Какие проблемы у Тбилисской водораспределительной компании – итоги аудита
Какие проблемы у Тбилисской водораспределительной компании – итоги аудита
Компания представила 10-летний план развития, целью которого является создание сервиса, соответствующего европейским стандартам 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T14:32+0400
2023-11-12T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Системы водоснабжения и водоотведения Тбилиси, Рустави и Мцхета находятся в критическом состоянии и требуют немедленного реагирования – разработки долгосрочного плана развития и масштабных инвестиций, заявил новый генеральный директор Georgian Water and Power Хосе Мигель Сантос. Новый владелец Georgian Water and Power – испанская компания Aqualia, на днях завершила аудит инфраструктуры и эксплуатационных систем водоснабжения. По итогам аудита, компания представила 10-летний план развития, целью которого является создание сервиса, соответствующего европейским стандартам. В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы. На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях. Работы по улучшению водоснабжения Рустави продлятся до февраля 2024 года >>По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тысячи км и 1,5 тыс. км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления. Сложность состояния инфраструктуры обусловлена, прежде всего, возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими. Новая компания, управляющая GWP, представила план работы >>В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий. На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах (показатель аварийности в Европе составляет 50 аварий на 100 км).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси, рустави, мцхета
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси, рустави, мцхета
Какие проблемы у Тбилисской водораспределительной компании – итоги аудита
14:32 12.11.2023 (обновлено: 15:02 12.11.2023)
Компания представила 10-летний план развития, целью которого является создание сервиса, соответствующего европейским стандартам
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Системы водоснабжения и водоотведения Тбилиси, Рустави и Мцхета находятся в критическом состоянии и требуют немедленного реагирования – разработки долгосрочного плана развития и масштабных инвестиций, заявил новый генеральный директор Georgian Water and Power Хосе Мигель Сантос.
Новый владелец Georgian Water and Power – испанская компания Aqualia, на днях завершила аудит инфраструктуры и эксплуатационных систем водоснабжения.
"GWP будет систематически предоставлять населению отчет о текущей деятельности. Для нас важно, чтобы процессы, происходящие в компании, были прозрачными и чтобы наши клиенты были постоянно в курсе всех новостей, связанных с развитием системы водоснабжения и бесперебойным, качественным водоснабжением", – сказал Гонсалес.
По итогам аудита, компания представила 10-летний план развития, целью которого является создание сервиса, соответствующего европейским стандартам.
В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы.
На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях.
По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тысячи км и 1,5 тыс. км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления.
Сложность состояния инфраструктуры обусловлена, прежде всего, возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими.
В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий.
На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах (показатель аварийности в Европе составляет 50 аварий на 100 км).