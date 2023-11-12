https://sputnik-georgia.ru/20231112/napadayuschiy-sbornoy-gruzii-po-futbolu-oformilsya-khet-trikom-v-chempionate-azerbaydzhana-284157341.html

Нападающий сборной Грузии по футболу оформился хет-триком в чемпионате Азербайджана

Нападающий сборной Грузии по футболу оформился хет-триком в чемпионате Азербайджана

Волков в нынешнем сезоне забил четыре гола в 13 сыгранных матчах и во второй раз в чемпионате Азербайджана оформил хет-трик 12.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Нападающий футбольной сборной Грузии Давид Волков провел лучший матч текущего сезона в чемпионате Азербайджана в составе "Сабаха" против "Турана", забив три гола. Волков, вызванный в сборную Грузии к предстоящему матчу квалификации чемпионата Европы против Шотландии, на восьмой минуте обошел защитника и точным ударом открыл счет в матче – 1:0. Уже на 25 минуте он же увеличил преимущество гостей до 2:0. Хозяева уменьшили разрыв на 38 минуте, но гостям увеличить преимущество снова помог Волков. Грузинский нападающий забил на 42 минуте, оформил хет-трик и, как выяснилось позже, зафиксировал окончательный счет в матче – 2:3. Футболисты сборной Грузии готовятся к предстоящим матчам с Шотландией и Испанией >>Волков в нынешнем сезоне забил четыре гола в 13 сыгранных матчах и во второй раз в чемпионате Азербайджана оформил хет-трик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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