https://sputnik-georgia.ru/20231112/spiker-parlamenta-obyasnil-pochemu-gruziya-ne-mozhet-vvesti-sanktsii-protiv-rossii-284163382.html

Спикер парламента объяснил, почему Грузия не может ввести санкции против России

Спикер парламента объяснил, почему Грузия не может ввести санкции против России

Грузия, в отличие от стран, вводящих санкции, не защищена ядерным зонтиком НАТО, заявил спикер 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T22:53+0400

2023-11-12T22:53+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузия не может рисковать экономическим положением страны и жизнью своих граждан, вводя санкции в отношении России, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью "Квирис Моамбе". Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса. По словам спикера, никто, ни одна страна не может морализировать в отношении Грузии, так она будучи страной, не входящая в НАТО, сделала больше всего для международной безопасности. "Мы страна, которая, в отличие от стран, вводящих санкции, не защищена ядерным зонтиком НАТО. Они защищены, нас никто не защищает. На земле нет страны, которая давала бы нам гарантии безопасности", – заявил Папуашвили. Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии >>Кроме того, по словам спикера, в отличие от большинства, присоединившихся к санкциям против России, Грузия не охвачена зонтиком экономической солидарности ЕС. В плане безопасности мы зависим только от себя, подчеркнул спикер. Потери ЕС от антироссийских санкций составили около 1,5 триллиона долларов – МИД РФ >>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна разделяет внешнюю политику Евросоюза в той мере, чтобы это не навредило главным национальным интересам страны. Грузия присоединилась к международным инициативам и инициативам ЕС в поддержку Украины, в том числе к резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, Советом по правам человека и Советом Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, нато, совет европы, оон, грузия - евросоюз, обострение ситуации вокруг украины, антироссийские санкции