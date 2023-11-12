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Южная Корея в следующем году откроет посольство в Грузии

Южная Корея в следующем году откроет посольство в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Южная Корея в следующем году откроет рекордное количество зарубежных дипмиссий, в том числе посольство в Грузии, сообщает агентство... 12.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Южная Корея в следующем году откроет рекордное количество зарубежных дипмиссий, в том числе посольство в Грузии, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на чиновника в МИД Республики Корея. По его словам, решение как можно скорее открыть посольства в Литве, Эстонии, Грузии, Словении, Замбии, Сьерра-Леоне и на Маршалловых Островах обосновано принципом взаимности, поскольку эти страны уже имеют свои дипмиссии в Сеуле, а Люксембург планирует ее учредить до конца года. В случае с Арменией, Ямайкой, Ботсваной и Суринамом существует потребность в "поддержке южнокорейских компаний, защите граждан, проживающих за рубежом, и предоставлении консульских услуг", при этом указанные государства наиболее активно на протяжении продолжительного времени просили Южную Корею открыть у себя посольство. Во внимание принималось и дипломатическое присутствие в этих странах "ключевых государств", таких как США, Китай и Япония. Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле >>Грузия открыла посольство в Республике Корея в 2011 году. Спустя четыре года в Тбилиси была учреждена канцелярия посольства Южной Кореи в Азербайджане, являющегося по совместительству диппредставительством в Грузии. Объем накопленных южнокорейских инвестиций в Грузию на март 2022 года составлял 285 миллионов долларов США, товарооборот по итогам прошлого года превысил 130 миллионов долларов. Грузия и Корея убедились в выгодности соглашения о свободной торговле между странами >>Страны объявили о начале переговоров по Соглашению об экономическом партнерстве (EPA), первый раунд планируется провести в феврале 2024 года. Помимо либерализации торговли товарами и услугами соглашение предполагает углубление сотрудничества в энергетике, транспорте, информационных технологиях и туризме. Тбилиси поставляет Сеулу медь, сырье для тонкой химии и рассматривает Южную Корею в качестве одного приоритетных рынков для диверсификации экспорта вина, более 60% которого приходится на Россию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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