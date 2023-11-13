https://sputnik-georgia.ru/20231113/nachinaetsya-registratsiya-semey-pereselentsev-dlya-polucheniya-kvartir-v-gruzii-284172585.html

Начинается регистрация семей переселенцев для получения квартир в Грузии

Начинается регистрация семей переселенцев для получения квартир в Грузии

Квартиры получат до 13 тысяч семей переселенцев в рамках правительственной программы 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T11:40+0400

2023-11-13T11:40+0400

2023-11-13T12:38+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

зугдиди

рустави

дом юстиции

кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/14/277858332_0:85:1024:661_1920x0_80_0_0_029f6fe08c31ec42a59d082aaa0537bf.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Семьи вынужденных переселенцев, желающие получить жилплощадь в новостройках в Тбилиси, Зугдиди, Рустави и Кутаиси, с 14 ноября до 1 февраля 2025 года должны заполнить соответствующие заявления в Домах юстиции по всей стране, сообщили в Агентстве вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками доходов Грузии. Семьи переселенцев обеспечат квартирами, соответствующими современным стандартам, до конца 2025 года. Претендовать на квартиры в Тбилиси могут только те переселенцы, которые зарегистрированы в столице до 1 июня 2013 года. Для того, чтобы получить квартиру в Тбилиси, Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), Кутаиси (Имерети) и Рустави (в 25 км от Тбилиси, регион Квемо Картли), семьям вынужденных переселенцев необходимо подать новое заявление. Правительство Грузии реализует проект стоимостью 900 миллионов долларов, в рамках которого квартиры получат до 13 тысяч семей переселенцев. Из них более 7 тысяч семей получат новые квартиры, а 6 тысяч семей будут размещены в рамках программы "Дом в селе". С 2012 по 2022 год включительно квартиры от государства переданы почти 30 тысячам семей вынужденных переселенцев. Речь идет почти о 100 тысячах человек. Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии>>В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев. Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Именно с начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. По последним данным, в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

зугдиди

рустави

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, зугдиди, рустави, дом юстиции, кутаиси