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https://sputnik-georgia.ru/20231113/nachinaetsya-registratsiya-semey-pereselentsev-dlya-polucheniya-kvartir-v-gruzii-284172585.html
Начинается регистрация семей переселенцев для получения квартир в Грузии
Начинается регистрация семей переселенцев для получения квартир в Грузии
Квартиры получат до 13 тысяч семей переселенцев в рамках правительственной программы 13.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Семьи вынужденных переселенцев, желающие получить жилплощадь в новостройках в Тбилиси, Зугдиди, Рустави и Кутаиси, с 14 ноября до 1 февраля 2025 года должны заполнить соответствующие заявления в Домах юстиции по всей стране, сообщили в Агентстве вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками доходов Грузии. Семьи переселенцев обеспечат квартирами, соответствующими современным стандартам, до конца 2025 года. Претендовать на квартиры в Тбилиси могут только те переселенцы, которые зарегистрированы в столице до 1 июня 2013 года. Для того, чтобы получить квартиру в Тбилиси, Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), Кутаиси (Имерети) и Рустави (в 25 км от Тбилиси, регион Квемо Картли), семьям вынужденных переселенцев необходимо подать новое заявление. Правительство Грузии реализует проект стоимостью 900 миллионов долларов, в рамках которого квартиры получат до 13 тысяч семей переселенцев. Из них более 7 тысяч семей получат новые квартиры, а 6 тысяч семей будут размещены в рамках программы "Дом в селе". С 2012 по 2022 год включительно квартиры от государства переданы почти 30 тысячам семей вынужденных переселенцев. Речь идет почти о 100 тысячах человек. Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии&gt;&gt;В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев. Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Именно с начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. По последним данным, в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, зугдиди, рустави, дом юстиции, кутаиси
грузия, новости, общество, тбилиси, зугдиди, рустави, дом юстиции, кутаиси

Начинается регистрация семей переселенцев для получения квартир в Грузии

11:40 13.11.2023 (обновлено: 12:38 13.11.2023)
© Government of Georgia Сourtesy of Georgian GovernmentНачато строительства квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси
Начато строительства квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2023
© Government of Georgia Сourtesy of Georgian Government
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Квартиры получат до 13 тысяч семей переселенцев в рамках правительственной программы
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Семьи вынужденных переселенцев, желающие получить жилплощадь в новостройках в Тбилиси, Зугдиди, Рустави и Кутаиси, с 14 ноября до 1 февраля 2025 года должны заполнить соответствующие заявления в Домах юстиции по всей стране, сообщили в Агентстве вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками доходов Грузии.
Семьи переселенцев обеспечат квартирами, соответствующими современным стандартам, до конца 2025 года. Претендовать на квартиры в Тбилиси могут только те переселенцы, которые зарегистрированы в столице до 1 июня 2013 года.
Для того, чтобы получить квартиру в Тбилиси, Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), Кутаиси (Имерети) и Рустави (в 25 км от Тбилиси, регион Квемо Картли), семьям вынужденных переселенцев необходимо подать новое заявление.
Правительство Грузии реализует проект стоимостью 900 миллионов долларов, в рамках которого квартиры получат до 13 тысяч семей переселенцев. Из них более 7 тысяч семей получат новые квартиры, а 6 тысяч семей будут размещены в рамках программы "Дом в селе".
С 2012 по 2022 год включительно квартиры от государства переданы почти 30 тысячам семей вынужденных переселенцев. Речь идет почти о 100 тысячах человек.
Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии>>
В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев.
Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
Именно с начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ.
Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
По последним данным, в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.
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