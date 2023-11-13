https://sputnik-georgia.ru/20231113/ne-v-interesakh-naroda--spiker-parlamenta-o-zayavlenii-prezidenta-gruzii-o-glave-knr-284190045.html
Не в интересах народа – спикер парламента о заявлении президента Грузии о главе КНР
Не в интересах народа – спикер парламента о заявлении президента Грузии о главе КНР
Президент предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит, заявил председатель парламента 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T22:55+0400
2023-11-13T22:55+0400
2023-11-13T23:13+0400
политика
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новости
си цзиньпин
шалва папуашвили
саломе зурабишвили
китай
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о положительных аспектах судебного преследования председателя КНР Си Цзиньпина ставит грузинский народ в неловкое положение и не соответствует его интересам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу LCI, что если председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь предстанет перед судом, то это будет историческим результатом и расставит по местам многие вопросы. По его словам, Зурабишвили прямо действует против интересов грузинского народа. "И неудивительно, что она предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит", – отметил он. Спикер парламента отметил, что этот случай также показал, насколько было важным начать процесс импичмента Зурабишвили, который показал партнерам Грузии, что президент не представляет мнение большинства грузинского народа и тем более не представляет интересы грузинского народа. Заявление Зурабишвили о Си Цзиньпине неприемлемо – премьер >>В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Импичмент президента Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Ответный шаг – Китай может отменить визы для граждан Грузии>>Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, си цзиньпин, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , китай
Не в интересах народа – спикер парламента о заявлении президента Грузии о главе КНР
22:55 13.11.2023 (обновлено: 23:13 13.11.2023)
Президент предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит, заявил председатель парламента
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о положительных аспектах судебного преследования председателя КНР Си Цзиньпина ставит грузинский народ в неловкое положение и не соответствует его интересам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу LCI, что если председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь предстанет перед судом, то это будет историческим результатом и расставит по местам многие вопросы.
"Такие заявления не соответствуют действительности и не отвечают интересам грузинского народа... Она ставит грузинский народ в неловкое положение, когда делает абсолютно неадекватные заявления за пределами страны, когда говорит в таком стиле и тоне о лидере страны – нашем стратегическом партнере", – заявил Папуашвили.
По его словам, Зурабишвили прямо действует против интересов грузинского народа.
"И неудивительно, что она предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит", – отметил он.
Спикер парламента отметил, что этот случай также показал, насколько было важным начать процесс импичмента Зурабишвили, который показал партнерам Грузии, что президент не представляет мнение большинства грузинского народа и тем более не представляет интересы грузинского народа.
В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.
Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.
Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны.
Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.