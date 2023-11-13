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Не в интересах народа – спикер парламента о заявлении президента Грузии о главе КНР
Не в интересах народа – спикер парламента о заявлении президента Грузии о главе КНР
Президент предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит, заявил председатель парламента 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T22:55+0400
2023-11-13T23:13+0400
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новости
си цзиньпин
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о положительных аспектах судебного преследования председателя КНР Си Цзиньпина ставит грузинский народ в неловкое положение и не соответствует его интересам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу LCI, что если председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь предстанет перед судом, то это будет историческим результатом и расставит по местам многие вопросы. По его словам, Зурабишвили прямо действует против интересов грузинского народа. "И неудивительно, что она предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит", – отметил он. Спикер парламента отметил, что этот случай также показал, насколько было важным начать процесс импичмента Зурабишвили, который показал партнерам Грузии, что президент не представляет мнение большинства грузинского народа и тем более не представляет интересы грузинского народа. Заявление Зурабишвили о Си Цзиньпине неприемлемо – премьер &gt;&gt;В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Импичмент президента Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Ответный шаг – Китай может отменить визы для граждан Грузии&gt;&gt;Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, си цзиньпин, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , китай
политика, грузия, новости, си цзиньпин, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , китай

Не в интересах народа – спикер парламента о заявлении президента Грузии о главе КНР

22:55 13.11.2023 (обновлено: 23:13 13.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerФлаги Китая и Грузии
Флаги Китая и Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Президент предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит, заявил председатель парламента
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о положительных аспектах судебного преследования председателя КНР Си Цзиньпина ставит грузинский народ в неловкое положение и не соответствует его интересам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу LCI, что если председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь предстанет перед судом, то это будет историческим результатом и расставит по местам многие вопросы.

"Такие заявления не соответствуют действительности и не отвечают интересам грузинского народа... Она ставит грузинский народ в неловкое положение, когда делает абсолютно неадекватные заявления за пределами страны, когда говорит в таком стиле и тоне о лидере страны – нашем стратегическом партнере", – заявил Папуашвили.

По его словам, Зурабишвили прямо действует против интересов грузинского народа.
"И неудивительно, что она предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит", – отметил он.
Спикер парламента отметил, что этот случай также показал, насколько было важным начать процесс импичмента Зурабишвили, который показал партнерам Грузии, что президент не представляет мнение большинства грузинского народа и тем более не представляет интересы грузинского народа.
Заявление Зурабишвили о Си Цзиньпине неприемлемо – премьер >>
В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.

Импичмент президента

Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.
Ответный шаг – Китай может отменить визы для граждан Грузии>>
Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны.
Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.
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