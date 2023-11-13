https://sputnik-georgia.ru/20231113/ne-v-interesakh-naroda--spiker-parlamenta-o-zayavlenii-prezidenta-gruzii-o-glave-knr-284190045.html

Не в интересах народа – спикер парламента о заявлении президента Грузии о главе КНР

Не в интересах народа – спикер парламента о заявлении президента Грузии о главе КНР

Президент предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит, заявил председатель парламента 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T22:55+0400

2023-11-13T22:55+0400

2023-11-13T23:13+0400

политика

грузия

новости

си цзиньпин

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282691713_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_391e66c5a2da91f08c77a4f7aa9155dd.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о положительных аспектах судебного преследования председателя КНР Си Цзиньпина ставит грузинский народ в неловкое положение и не соответствует его интересам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу LCI, что если председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь предстанет перед судом, то это будет историческим результатом и расставит по местам многие вопросы. По его словам, Зурабишвили прямо действует против интересов грузинского народа. "И неудивительно, что она предала своих избирателей, растоптала Конституцию, и ничего хорошего от нее ждать не стоит", – отметил он. Спикер парламента отметил, что этот случай также показал, насколько было важным начать процесс импичмента Зурабишвили, который показал партнерам Грузии, что президент не представляет мнение большинства грузинского народа и тем более не представляет интересы грузинского народа. Заявление Зурабишвили о Си Цзиньпине неприемлемо – премьер >>В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Импичмент президента Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Ответный шаг – Китай может отменить визы для граждан Грузии>>Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, си цзиньпин, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , китай