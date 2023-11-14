https://sputnik-georgia.ru/20231114/chto-pravitelstvo-gruzii-delaet-dlya-patsientov-s-diabetom-284214715.html

Что правительство Грузии делает для пациентов с диабетом?

Что правительство Грузии делает для пациентов с диабетом?

Среди прочего детям с диабетом бесплатно выдают системы непрерывного мониторинга глюкозы 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T18:34+0400

2023-11-14T18:34+0400

2023-11-14T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Правительство Грузии осуществляет программу управления диабетом, главная цель которой – улучшить качество жизни граждан с подобной проблемой, наблюдать за их состоянием, предотвратить возможные осложнения и обеспечить их специфическими медикаментами, сообщили в Минздраве. Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day) отмечается каждый год 14 ноября. Он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания во всем мире. Госпрограмма в Грузии включает: обслуживание детей, больных сахарным диабетом; специальную амбулаторную помощь; обеспечение населения с сахарным или несахарным диабетом нужными медикаментами; консультацию врача; исследования и анализы; амбулаторное и стационарное лечение. Регистрация детей с диабетом для получения системы мониторинга глюкозы началась в Грузии>>С 2022 года государство внесло важные изменения в программу. В частности, увеличилось количество мест, где можно получить помощь – помимо Тбилиси, получить ваучер на медуслуги пациенты могут и в Гори, Кутаиси, Батуми, Гурджаани и Марнеули. С 2022 года детям с подобной проблемой бесплатно выдают системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Это технология для эффективного контроля диабета, позволяющая отслеживать изменение уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Подобные устройства очень важны, поскольку могут спасти детям с диабетом жизнь. В Грузии в них нуждаются более 1,3 тысячи детей. С 2023 года Минздрав Грузии начал выдачу пациентам смартфонов для использования НМГ. Их могут получить соцнезащищенные дети с рейтинговыми баллами не более 120 тысяч, а также семьи, в которых двое или больше детей до 18 лет с сахарным диабетом.Как правильно худеть? Советы грузинских диетологов>> Устройство IV поколения компании Medtronic – Guardian 4 является новейшей современной технологией контроля диабета. Оно в постоянном режиме измеряет уровень глюкозы, фиксирует ее показатели, передает сигнал тревоги, что дает возможность быстро реагировать, избегая опасного для жизни человека состояния. Раньше данное устройство было доступно только для детей старше семи лет, однако сейчас разработчики разрешили использовать его и среди детей до семи лет. С июня 2023 года пациенты могут взять медикаменты и нужные технические средства в аптеках, включенных в госпрограмму. В 2023 году урегулировано правило выдачи запасов инсулина. Уколы, полоски для теста и инсулин выдают с запасом на три месяца.Что такое диабет? Диабет – это хроническое заболевание, которое возникает либо в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Инсулин – это гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови. Распространенным следствием неконтролируемого диабета является гипергликемия, или повышенный уровень содержания глюкозы (сахара) в крови, со временем приводящая к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервной системы и кровеносных сосудов. В 2019 году диабет в мире стал непосредственной причиной 1,5 миллиона случаев смерти, и 48% всех связанных с диабетом случаев смерти приходится на людей в возрасте до 70 лет. Симптомы сахарного диабета могут возникнуть внезапно. При диабете 2 типа симптомы могут быть легкими, и может пройти много лет, прежде чем они станут заметными. Типичные симптомы диабета: сильная жажда; потребность в мочеиспускании чаще обычной; помутнение зрения; повышенная утомляемость; непреднамеренная потеря веса. Со временем диабет может привести к поражению кровеносных сосудов сердца, глаз и почек, а также нервной системы. Люди, имеющие диабет, подвержены более высокому риску возникновения проблем со здоровьем, включая сердечные приступы, инсульт и почечную недостаточность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, минздрав, всемирная организация здравоохранения