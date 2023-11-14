https://sputnik-georgia.ru/20231114/oppozitsii-v-gruzii-sleduet-dobitsya-podderzhki-khotya-by-100-tysyach-izbirateley--deputat-284215897.html

Оппозиции в Грузии следует добиться поддержки хотя бы 100 тысяч избирателей – депутат

Оппозиции в Грузии следует добиться поддержки хотя бы 100 тысяч избирателей – депутат

"Грузинская мечта" с внушительным отрывом лидирует в рейтинге политических партий 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T19:19+0400

2023-11-14T19:19+0400

2023-11-14T19:19+0400

политика

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ираклий кадагишвили

георгий гахария

яго хвичия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Представителям оппозиционных партий, которые претендуют на смену власти в Грузии, сначала следовало бы заручиться солидной поддержкой среди населения страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Оппозиция заявляет, что большинство партий не смогут преодолеть 5% проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. По словам депутата, жизнь политических партий не должна основываться на эгоизме политиков с низким рейтингом. "Наоборот, она должна быть ориентирована на то, чтобы политические партии могли своей солидностью заручиться солидной общественной поддержкой", – отметил Кадагишвили. В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство. Беспрецедентная поддержка: генсек "Грузинской мечты" доволен рейтингом партии>>Согласно проведенным опросам, преодолеть проходной 5% барьер и попасть в парламент сегодня могут две партии: "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единое национальное движение". Так, по итогам опроса телеканала "Имеди" правящая партия "Грузинская мечта" с внушительным отрывом лидирует в рейтинге политических партий. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Оппозиция в тяжелом положении – глава "Грузинской мечты" оценил результаты соцопроса>>Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и "Лейбористская партия", у которых по 2% поддержки. У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, георгий гахария, яго хвичия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия