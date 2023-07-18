https://sputnik-georgia.ru/20230718/ivanishvili-vs-credit-suisse--eks-premeru-gruzii-vnov-vstavlyayut-palki-v-kolesa--279731428.html

Иванишвили vs Credit Suisse – экс-премьеру Грузии вновь вставляют палки в колеса

Иванишвили vs Credit Suisse – экс-премьеру Грузии вновь вставляют палки в колеса

Несмотря на решение суда, американские и западноевропейские фонды не перечисляют деньги семье самого богатого в Грузии человека 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T22:05+0400

2023-07-18T22:05+0400

2023-07-18T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Экс-премьер Грузии, основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили достиг успехов по всем судебным делам против одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, но проблемы продолжаются по несудебным вопросам, говорится в сообщении юридической компании Metric, защищающей интересы Иванишвили.Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.Тем не менее Иванишвили все еще не имеет доступа к той части своих денег, которые не затронула мошенническая схема в Credit Suisse, и которые он перенес в другой другой швейцарский банк – Julius Baer. Речь идет о большей части спасенных активов.Эти активы хоть и были перенесены в другой банк, управлял ими траст Credit Suisse, основанный в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны).С марта 2022 года этот траст начал препятствовать доступу Иванишвили к своим деньгам. Изначально невыполнение обязанностей траст объяснил "геополитическими событиями в Восточной Европе". "Единственным выходом из сложившейся ситуации был разрыв соглашения с трастом и упразднение траста, но траст Credit Suisse и в данном случает попытался искусственно затянуть процесс. В частности, траст указал на то, что решение о том, не противоречило ли упразднение траста интересам несовершеннолетних и будущих/нерожденных потомков (Иванишвили – ред.), должен принять суд", – сказано в сообщении.Адвокатская компания отметила, что несмотря на то, что все стороны знали, какое решение будет принято, все же пришлось обращаться в суд. "Траст Credit Suisse максимально постарался затянуть и судебные процедуры. Фактически год спустя (24 марта 2023 года) был получен тот результат, который изначально был прогнозируем и для рассмотрения которого в суде достаточно было одного заседания", – сказано в сообщении. Credit Suisse Life все же придется выплатить Иванишвили 607 млн долларов>>Только спустя почти два с половиной месяца, 14 июня 2023 года, после решения суда траст Credit Suisse принял резолюцию об упразднении траста и распределении активов. "На основе этого швейцарский банк (Julius Baer) должен обеспечить передачу/распределение активов истцам. Julius Baer распределил около 5% активов, а в связи с передачей оставшихся активов (95%) создал препятствия", – говорится в сообщении. В частности, 95% активов семьи Иванишвили помещены в один из хедж-фондов, который, в свою очередь, большую части активов распределил по американским фондам, а относительно мелкую – по западноевропейским фондам. "Со стороны Julius Baer не раз имели место обращения, но, несмотря на то, что решить вопрос с процедурной (от фондов требуются только технические действия) точки зрения можно за несколько минут, уже почти месяц, как нам становится известно, американские и западноевропейские фонды затягивают передачу активов истцам", – говорится в сообщении. Юридическая компания подчеркнула, что речь идет об активах, по которым принял решение суд, а также дочерняя компания Credit Suisse, которая приняла резолюцию. Многочисленные судыВ течение семи лет, начиная с 2016 года, по инициативе Иванишвили в разное время судебные разбирательства велись и ведутся в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где менеджмент Credit Suisse осознанно раскидал деньги Иванишвили.Cингапурский суд первой инстанции 26 мая 2023 года обязал трастовую компанию Credit Suisse – Credit Suisse Trust Limited – выплатить семье грузинского миллиардера Бидзине Иванишвили компенсацию в размере 926 миллионов долларов. Суд счел, что эта компания нарушила обязательства защищать активы истцов и тем самым нанесла им ущерб.Швейцарский UBS официально завершил приобретение Credit Suisse>>Дополнительно суд отметил, что эта сумма должна быть приведена в соответствии с суммой, которую обязал выплатить Иванишвили суд Бермудских островов год назад (607 миллионов долларов), чтобы исключить двойное возмещение за одно и то же действие.Апелляционный суд Бермудских островов оставил в силе решение суда первой инстанции о выплате семье Иванишвили компенсации в 607 миллионов долларов 23 июня 2023 года. Что касается незатронутых мошеннической схемой денег, Иванишвили перенес их в другой швейцарский банк – Julius Baer, а управление активами поручил трастам опять таки банка Credit Suisse, по его же рекомендации. Основная часть этих тех денег находится под управлением траста в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны).В мае адвокат Иванишвили заявил, что суд предоставил его подзащитному доступ к деньгам, которые находятся под управлением траста в юрисдикции острова Гернси, но решение суда пока не удается привести в действие.Попытка шантажа: как в Грузии оценили возможное попадание под санкции Иванишвили>>Трасты стали ограничивать доступ Иванишвили к его же деньгам с марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине. В конце 2022 года Иванишвили добился того, что второй траст, находящийся в юрисдикции Сингапура, все же отдал ему его деньги.Защита интересов Иванишвили не раз заявляла, что он стал жертвой открытого политического шантажа со стороны менеджмента Credit Suisse. Было отмечено, что все действия менеджмента Credit Suisse указывают на то, что идет целенаправленное разрушение репутации банка и всей банковской системы Швейцарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, швейцария, бидзина иванишвили, credit suisse, сингапур