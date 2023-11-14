https://sputnik-georgia.ru/20231114/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-sobiraetsya-ispolzovat-potentsial-kvaratskheliya-v-atake-284202780.html

Тренер сборной Грузии по футболу собирается использовать потенциал Кварацхелия в атаке

Тренер сборной Грузии по футболу собирается использовать потенциал Кварацхелия в атаке

Кварацхелия – ключевой игрок, который может создать угрозу у ворот соперника, убежден тренер 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T13:13+0400

2023-11-14T13:13+0400

2023-11-14T13:13+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

хвича кварацхелия

вилли саньоль

футбол

шотландия

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1d/276218347_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_2daeb070cb7ea02210e52a5633a7a123.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль в предстоящих матчах квалификации на Евро-2024 вместо левого фланга поставит Хвичу Кварацхелия в центр атаки, чтобы лучше использовать его потенциал, рассказал наставник грузинской команды на пресс-конференции. В ноябре сборная Грузии проведет два матча отборочного этапа Евро-2024: 16 ноября против Шотландии в Тбилиси (21:00), а 19 ноября на выезде против Испании в Вальядолиде (23:45). По словам наставника сборной, любой игрок мирового уровня может играть на разных позициях, и Хвича – один из них. Футболисты сборной Грузии готовятся к предстоящим матчам с Шотландией и Испанией>>Кварацхелия провел за сборную Грузии 26 игр и забил 12 голов, один из них в последнем матче против команды Кипра, когда грузинская команда обыграла соперника дома со счетом 4:0. После семи туров сборная Грузии занимает предпоследнее место в группе А с семью очками и шестью сыгранными матчами. Лидеры группы – Испания и Шотландия – набрали по 15 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

шотландия

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол, шотландия, испания