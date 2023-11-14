https://sputnik-georgia.ru/20231114/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-sobiraetsya-ispolzovat-potentsial-kvaratskheliya-v-atake-284202780.html
Тренер сборной Грузии по футболу собирается использовать потенциал Кварацхелия в атаке
Тренер сборной Грузии по футболу собирается использовать потенциал Кварацхелия в атаке
Кварацхелия – ключевой игрок, который может создать угрозу у ворот соперника, убежден тренер 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T13:13+0400
2023-11-14T13:13+0400
2023-11-14T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль в предстоящих матчах квалификации на Евро-2024 вместо левого фланга поставит Хвичу Кварацхелия в центр атаки, чтобы лучше использовать его потенциал, рассказал наставник грузинской команды на пресс-конференции. В ноябре сборная Грузии проведет два матча отборочного этапа Евро-2024: 16 ноября против Шотландии в Тбилиси (21:00), а 19 ноября на выезде против Испании в Вальядолиде (23:45). По словам наставника сборной, любой игрок мирового уровня может играть на разных позициях, и Хвича – один из них. Футболисты сборной Грузии готовятся к предстоящим матчам с Шотландией и Испанией>>Кварацхелия провел за сборную Грузии 26 игр и забил 12 голов, один из них в последнем матче против команды Кипра, когда грузинская команда обыграла соперника дома со счетом 4:0. После семи туров сборная Грузии занимает предпоследнее место в группе А с семью очками и шестью сыгранными матчами. Лидеры группы – Испания и Шотландия – набрали по 15 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол, шотландия, испания
спорт, грузия, новости, тбилиси, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол, шотландия, испания
Тренер сборной Грузии по футболу собирается использовать потенциал Кварацхелия в атаке
Кварацхелия – ключевой игрок, который может создать угрозу у ворот соперника, убежден тренер
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль в предстоящих матчах квалификации на Евро-2024 вместо левого фланга поставит Хвичу Кварацхелия в центр атаки, чтобы лучше использовать его потенциал, рассказал наставник грузинской команды на пресс-конференции.
В ноябре сборная Грузии проведет два матча отборочного этапа Евро-2024: 16 ноября против Шотландии в Тбилиси (21:00), а 19 ноября на выезде против Испании в Вальядолиде (23:45).
"Хвича Кварацхелия для нас – ключевой игрок, который может создать угрозу у ворот соперника. Поэтому я считаю, что в центре он полезнее. Играя на этой позиции, он забил много голов. Я говорил с ним об этом, и он знает, что в сборной ему следует играть в центре, – сказал Саньоль.
По словам наставника сборной, любой игрок мирового уровня может играть на разных позициях, и Хвича – один из них.
Кварацхелия провел за сборную Грузии 26 игр и забил 12 голов, один из них в последнем матче против команды Кипра, когда грузинская команда обыграла соперника дома со счетом 4:0.
После семи туров сборная Грузии занимает предпоследнее место в группе А с семью очками и шестью сыгранными матчами. Лидеры группы – Испания и Шотландия – набрали по 15 очков.