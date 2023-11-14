https://sputnik-georgia.ru/20231114/zayavlenie-o-pomilovanie-saakashvili-bylo-soglasovano-s-prezidentom-gruzii--mdinaradze-284217682.html

Заявление о помиловании Саакашвили было согласовано с президентом Грузии – Мдинарадзе

Заявление о помиловании Саакашвили было согласовано с президентом Грузии – Мдинарадзе

Зурабишвили все-таки будет трудно помиловать Саакашвили, считает один из лидеров правящей партии 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T19:44+0400

2023-11-14T19:44+0400

2023-11-14T19:52+0400

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Не исключено, что брат президента Грузии Саломе Зурабишвили, Отар Зурабишвили, согласовал со своей сестрой заявление по поводу помилования осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, считает исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Брат президента Грузии Отар Зурабишвили, который является главой грузинской общины во Франции, заявил в интервью Palitra News, что Саломе Зурабишвили искала решение вопроса с помилованием Саакашвили. Однако найти решение в политической среде непросто. По его мнению, они закинули, пустили в ход эту тему, но тем не менее Мдинарадзе считает, что Зурабишвили будет трудно помиловать экс-президента. "Я не думаю, что даже для Саломе Зурабишвили будет легко, даже в условиях того, что она делает сегодня и в каком положении находится, взять на себя ответственность за убийства, пытки, жестокий режим, который был создан Михаилом Саакашвили в 2003-2012 годах. Поэтому я думаю, ей все-таки будет трудно его помиловать. Но факт, что она немного нервничает по этому поводу", – отметил Мдинарадзе. Помиловав Саакашвили, президент Грузии станет соучастницей его преступлений – Каладзе >>Сама Зурабишвили неоднократно заявляла публично, что не помилует экс-президента. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Президент Грузии физически не может помиловать Саакашвили – оппозиционер>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Как помилование Саакашвили может отразиться на ситуации в Грузии – ответ Кобахидзе >>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости