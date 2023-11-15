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Евросовет 15 декабря присвоит Грузии статус кандидата в ЕС – глава МИД
Евросовет 15 декабря присвоит Грузии статус кандидата в ЕС – глава МИД
Тбилиси активно работает со странами-участницами ЕС, отметил дипломат 15.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Европейский совет 15 декабря должен принять решение о присвоении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил глава МИД Илья Дарчиашвили. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другие.По словам главы МИД, после положительного заключения Еврокомиссии, правительство продолжает активные встречи со странами-членами ЕС. "После того, как комиссия приняла положительное заключение, с одной стороны, мы очень активно продолжаем динамичные отношения в двустороннем формате – Грузия-ЕС, в то же время мы активно работаем в столицах стран-членов ЕС, чтобы гарантировать, что у нас есть голос сильно мобилизованных партнеров", – подчеркнул Дарчиашвили. Он также заявил об уверенности Тбилиси в связи с тем, что Европейский Совет примет единственное геополитически оправданное решение.Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС &gt;&gt;Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. В настоящее время к блоку стремятся присоединиться десять стран: Грузия, Украина, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, украина, молдова, тбилиси, илья дарчиашвили, еврокомиссия
политика, новости, грузия, украина, молдова, тбилиси, илья дарчиашвили, еврокомиссия

Евросовет 15 декабря присвоит Грузии статус кандидата в ЕС – глава МИД

11:11 15.11.2023 (обновлено: 14:02 15.11.2023)
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaИлья Дарчиашвили
Илья Дарчиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2023
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Тбилиси активно работает со странами-участницами ЕС, отметил дипломат
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Европейский совет 15 декабря должен принять решение о присвоении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил глава МИД Илья Дарчиашвили.
Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другие.

"Уже 15 декабря Европейский совет должен принять решение и статус кандидата Грузии будет официально подписан", – заявил Дарчиашвили в эфире Первого канала.

По словам главы МИД, после положительного заключения Еврокомиссии, правительство продолжает активные встречи со странами-членами ЕС.
"После того, как комиссия приняла положительное заключение, с одной стороны, мы очень активно продолжаем динамичные отношения в двустороннем формате – Грузия-ЕС, в то же время мы активно работаем в столицах стран-членов ЕС, чтобы гарантировать, что у нас есть голос сильно мобилизованных партнеров", – подчеркнул Дарчиашвили.
Он также заявил об уверенности Тбилиси в связи с тем, что Европейский Совет примет единственное геополитически оправданное решение.
Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС >>
Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
В настоящее время к блоку стремятся присоединиться десять стран: Грузия, Украина, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция.

Грузия и ЕС

Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
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