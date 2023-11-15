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Евросовет 15 декабря присвоит Грузии статус кандидата в ЕС – глава МИД

Евросовет 15 декабря присвоит Грузии статус кандидата в ЕС – глава МИД

Тбилиси активно работает со странами-участницами ЕС, отметил дипломат 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Европейский совет 15 декабря должен принять решение о присвоении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил глава МИД Илья Дарчиашвили. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другие.По словам главы МИД, после положительного заключения Еврокомиссии, правительство продолжает активные встречи со странами-членами ЕС. "После того, как комиссия приняла положительное заключение, с одной стороны, мы очень активно продолжаем динамичные отношения в двустороннем формате – Грузия-ЕС, в то же время мы активно работаем в столицах стран-членов ЕС, чтобы гарантировать, что у нас есть голос сильно мобилизованных партнеров", – подчеркнул Дарчиашвили. Он также заявил об уверенности Тбилиси в связи с тем, что Европейский Совет примет единственное геополитически оправданное решение.Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС >>Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. В настоящее время к блоку стремятся присоединиться десять стран: Грузия, Украина, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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