https://sputnik-georgia.ru/20231115/glavnaya-tsel---mir-v-regione--glava-mid-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-baku-i-erevanom-284230705.html

"Главная цель – мир в регионе" – глава МИД Грузии об отношениях с Баку и Ереваном

"Главная цель – мир в регионе" – глава МИД Грузии об отношениях с Баку и Ереваном

По словам главы МИД, Грузия предоставляет обеим странам возможность пользоваться транзитной функцией на равных условиях 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T12:12+0400

2023-11-15T12:12+0400

2023-11-15T12:43+0400

грузия

политика

новости

азербайджан

армения

илья дарчиашвили

ираклий гарибашвили

никол пашинян

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1b/279001422_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_367c92a207a5f256bbbc9776c5796279.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Главной целью Грузии является обеспечение мира и стабильности в регионе вместе с двумя братскими странами – Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили в эфире Первого канала. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Грузия достаточно успешно играет роль непредвзятого игрока в этом процессе. По его словам, Армения и Азербайджан начали открыто говорить о необходимости мира, о подписании мирного соглашения, и их риторика полностью сфокусирована на мире. "Вместе с двумя нашими друзьями и братскими народами нашей главной целью является обеспечение мира и стабильности в регионе", – отметил Дарчиашвили. По словам главы МИД, Грузия предоставляет обеим странам возможность пользоваться транзитной функцией на равных условиях. Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте Армении и Азербайджана – премьер-министр>>В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

армения

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, азербайджан, армения, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, никол пашинян, тбилиси