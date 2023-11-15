https://sputnik-georgia.ru/20231115/glavnaya-tsel---mir-v-regione--glava-mid-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-baku-i-erevanom-284230705.html
"Главная цель – мир в регионе" – глава МИД Грузии об отношениях с Баку и Ереваном
"Главная цель – мир в регионе" – глава МИД Грузии об отношениях с Баку и Ереваном
По словам главы МИД, Грузия предоставляет обеим странам возможность пользоваться транзитной функцией на равных условиях 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T12:12+0400
2023-11-15T12:12+0400
2023-11-15T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Главной целью Грузии является обеспечение мира и стабильности в регионе вместе с двумя братскими странами – Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили в эфире Первого канала. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Грузия достаточно успешно играет роль непредвзятого игрока в этом процессе. По его словам, Армения и Азербайджан начали открыто говорить о необходимости мира, о подписании мирного соглашения, и их риторика полностью сфокусирована на мире. "Вместе с двумя нашими друзьями и братскими народами нашей главной целью является обеспечение мира и стабильности в регионе", – отметил Дарчиашвили. По словам главы МИД, Грузия предоставляет обеим странам возможность пользоваться транзитной функцией на равных условиях. Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте Армении и Азербайджана – премьер-министр>>В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, армения, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, никол пашинян, тбилиси
грузия, политика, новости, азербайджан, армения, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, никол пашинян, тбилиси
"Главная цель – мир в регионе" – глава МИД Грузии об отношениях с Баку и Ереваном
12:12 15.11.2023 (обновлено: 12:43 15.11.2023)
По словам главы МИД, Грузия предоставляет обеим странам возможность пользоваться транзитной функцией на равных условиях
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Главной целью Грузии является обеспечение мира и стабильности в регионе вместе с двумя братскими странами – Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили в эфире Первого канала.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Грузия достаточно успешно играет роль непредвзятого игрока в этом процессе.
"Грузия всегда на протяжении многих лет пыталась брать на себя эту естественную роль в этом процессе, но это был очень трудный, комплексный конфликт, и именно благодаря особым усилиям премьер-министра и его личным отношениям с лидерами двух стран мы добились конкретного результата в виде взаимовыгодного соглашения для обеих стран", – заявил Дарчиашвили.
По его словам, Армения и Азербайджан начали открыто говорить о необходимости мира, о подписании мирного соглашения, и их риторика полностью сфокусирована на мире.
"Вместе с двумя нашими друзьями и братскими народами нашей главной целью является обеспечение мира и стабильности в регионе", – отметил Дарчиашвили.
По словам главы МИД, Грузия предоставляет обеим странам возможность пользоваться транзитной функцией на равных условиях.
В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.