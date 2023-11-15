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К чему готовят сборную Грузии матчи квалификации на Евро-2024 – ответ главного тренера
К чему готовят сборную Грузии матчи квалификации на Евро-2024 – ответ главного тренера
В среду сборная Грузии встретится с шотландскими футболистами 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы по футболу против команды Шотландии и Испании станут для сборной Грузии подготовкой к мартовской встрече плей-офф Лиги наций против сборной Казахстана, рассказал главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль на пресс-конференции. В ноябре сборная Грузии проведет два матча отборочного этапа Евро-2024: 16 ноября – против Шотландии в Тбилиси (21:00 по местному времени), а 19 ноября – на выезде против Испании в Вальядолиде (23:45). Сборная Грузии сыграет за выход на чемпионат Европы с командой Казахстана в полуфинале Лиги наций УЕФА в марте 2024 года. Шансы попасть на турнир напрямую через квалификацию Евро-2024 грузинская команда потеряла. Тренер сборной Грузии по футболу собирается использовать потенциал Кварацхелия в атаке>>По его словам, атмосфера в команде неплохая на фоне того, что в предыдущем туре сборная Грузии обыграла команду Кипра со счетом 4:9.Что касается одного из лидеров команды Хвичи Кварацхелия, то, по словам тренера, прошлый сезон был выдающимся для него и его команды. После семи туров сборная Грузии занимает предпоследнее место в группе А с семью очками и шестью сыгранными матчами. Лидеры группы – Испания и Шотландия – набрали по 15 очков. Чемпионат Европы по футболу с 14 июня по 14 июля 2024 года примет Германия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, шотландия, тбилиси, испания, вилли саньоль, хвича кварацхелия, уефа
К чему готовят сборную Грузии матчи квалификации на Евро-2024 – ответ главного тренера
20:18 15.11.2023 (обновлено: 20:23 15.11.2023)
В среду сборная Грузии встретится с шотландскими футболистами
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы по футболу против команды Шотландии и Испании станут для сборной Грузии подготовкой к мартовской встрече плей-офф Лиги наций против сборной Казахстана, рассказал главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль на пресс-конференции.
В ноябре сборная Грузии проведет два матча отборочного этапа Евро-2024: 16 ноября – против Шотландии в Тбилиси (21:00 по местному времени), а 19 ноября – на выезде против Испании в Вальядолиде (23:45).
"Сейчас сложно говорить о том, что до этого мы не проигрывали Шотландии в Тбилиси. Возможно, эта статистика рано или поздно закончится. Сейчас для нас главное – хорошо подготовиться к мартовскому плей-офф. В этом плане для нас очень важны эти два матча", – сказал французский наставник.
Сборная Грузии сыграет за выход на чемпионат Европы с командой Казахстана в полуфинале Лиги наций УЕФА в марте 2024 года. Шансы попасть на турнир напрямую через квалификацию Евро-2024 грузинская команда потеряла.
По его словам, атмосфера в команде неплохая на фоне того, что в предыдущем туре сборная Грузии обыграла команду Кипра со счетом 4:9.
"Эта встреча важна для обеих команд. Мы готовимся к плей-офф, а они – к чемпионату Европы. Я не думаю, что матч закончится без голов", – сказал Саньоль.
Что касается одного из лидеров команды Хвичи Кварацхелия, то, по словам тренера, прошлый сезон был выдающимся для него и его команды.
"Повторить такой результат подряд сложно, но я уверен, что Хвича вернется в форму", – заявил Саньоль.
После семи туров сборная Грузии занимает предпоследнее место в группе А с семью очками и шестью сыгранными матчами. Лидеры группы – Испания и Шотландия – набрали по 15 очков.
Чемпионат Европы по футболу с 14 июня по 14 июля 2024 года примет Германия.