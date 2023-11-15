https://sputnik-georgia.ru/20231115/k-chemu-gotovyat-sbornuyu-gruzii-matchi-kvalifikatsii-na-evro-2024---otvet-glavnogo-trenera-284246782.html

К чему готовят сборную Грузии матчи квалификации на Евро-2024 – ответ главного тренера

К чему готовят сборную Грузии матчи квалификации на Евро-2024 – ответ главного тренера

В среду сборная Грузии встретится с шотландскими футболистами 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T20:18+0400

2023-11-15T20:18+0400

2023-11-15T20:23+0400

спорт

грузия

новости

шотландия

тбилиси

испания

вилли саньоль

хвича кварацхелия

уефа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1a/270769609_0:66:1441:876_1920x0_80_0_0_387fcf5e3d8c1356ac3fec9628e200c0.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы по футболу против команды Шотландии и Испании станут для сборной Грузии подготовкой к мартовской встрече плей-офф Лиги наций против сборной Казахстана, рассказал главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль на пресс-конференции. В ноябре сборная Грузии проведет два матча отборочного этапа Евро-2024: 16 ноября – против Шотландии в Тбилиси (21:00 по местному времени), а 19 ноября – на выезде против Испании в Вальядолиде (23:45). Сборная Грузии сыграет за выход на чемпионат Европы с командой Казахстана в полуфинале Лиги наций УЕФА в марте 2024 года. Шансы попасть на турнир напрямую через квалификацию Евро-2024 грузинская команда потеряла. Тренер сборной Грузии по футболу собирается использовать потенциал Кварацхелия в атаке>>По его словам, атмосфера в команде неплохая на фоне того, что в предыдущем туре сборная Грузии обыграла команду Кипра со счетом 4:9.Что касается одного из лидеров команды Хвичи Кварацхелия, то, по словам тренера, прошлый сезон был выдающимся для него и его команды. После семи туров сборная Грузии занимает предпоследнее место в группе А с семью очками и шестью сыгранными матчами. Лидеры группы – Испания и Шотландия – набрали по 15 очков. Чемпионат Европы по футболу с 14 июня по 14 июля 2024 года примет Германия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шотландия

тбилиси

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, шотландия, тбилиси, испания, вилли саньоль, хвича кварацхелия, уефа