https://sputnik-georgia.ru/20231115/lider-gruzinskoy-mechty-raskryl-taynu-reytingov-partiy-v-gruzii-284246089.html

Лидер "Грузинской мечты" раскрыл тайну рейтингов партий в Грузии

Лидер "Грузинской мечты" раскрыл тайну рейтингов партий в Грузии

Парламентские выборы в Грузии состоятся осенью 2024 года, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T19:58+0400

2023-11-15T19:58+0400

2023-11-15T20:20+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

давид кезерашвили

георгий гахария

единое национальное движение

европейская грузия

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Рейтинг крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" снижают для того, чтобы поднять рейтинг, связанных с ним партий, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем, сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. Кобахидзе назвал главным ответственным за игры с рейтингами Давида Кезерашвили – совладельца оппозиционной телекомпании "Формула", экс-министра обороны Грузии и бизнесмена с израильским гражданством. По его словам, для тех, кто играет на рейтингах, не имеет значение, придет ли "Нацдвижение" в парламент в одиночку или со своими соратниками из других партий. При этом он отметил, что такие игры с рейтингами устраивают правящую партию. В предверии парламентских выборов рейтинги партий приобретают все большее значение. Беспрецедентная поддержка: генсек "Грузинской мечты" доволен рейтингом партии>>Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает что партия набравшая половину голосов избирателей сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. Обновленные рейтингиПо итогам опроса по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" набрала 55% , а "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и "Лейбористская партия", у которых по 2% поддержки. У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%. Оппозиция в тяжелом положении – глава "Грузинской мечты" оценил результаты соцопроса>>Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, георгий гахария, единое национальное движение, европейская грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия