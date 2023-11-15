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С какой целью приезжают иностранцы в Грузию
С какой целью приезжают иностранцы в Грузию
Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию, в среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T09:01+0400
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туризм
грузия
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2023 года Грузию посетили 2,7 миллиона путешественников, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,3 миллиона, что на 21% больше, чем за третий квартал 2022 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,7 миллиона, что на 15,4% больше, чем за третий квартал 2022 года.Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи.Доходы от туризмаСогласно данным Сакстата, иностранцы в третьем квартале 2023 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 4,8 миллиарда лари (1,8 миллиарда долларов), что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого годаПо данным Национальной администрации туризма страны, доходы от международного туризма в Грузии в январе-сентябре 2023 года составили 3,3 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года и на 25,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года.Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта &gt;&gt;Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона.При этом показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
туризм, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

09:01 15.11.2023
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
Дни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию, в среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2023 года Грузию посетили 2,7 миллиона путешественников, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,3 миллиона, что на 21% больше, чем за третий квартал 2022 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,7 миллиона, что на 15,4% больше, чем за третий квартал 2022 года.
Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.
Цели приезда иностранцев Грузию

Цель приезда

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе, %

Отдых и развлечения

1 354,1

58,9

Посещение родных

397,8

17,3

Транзит в другие страны

305,3

13,3

Работа

124,1

5,4

Шопинг

86,8

3,8

Лечение

6,7

0,3

Другое

24,0

1,0

Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи.

Доходы от туризма

Согласно данным Сакстата, иностранцы в третьем квартале 2023 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 4,8 миллиарда лари (1,8 миллиарда долларов), что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года
По данным Национальной администрации туризма страны, доходы от международного туризма в Грузии в январе-сентябре 2023 года составили 3,3 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.
Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года и на 25,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года.
Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта >>
Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона.
При этом показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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