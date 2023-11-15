https://sputnik-georgia.ru/20231115/s-kakoy-tselyu-priezzhayut-inostrantsy-v-gruziyu-284216263.html

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию, в среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2023 года Грузию посетили 2,7 миллиона путешественников, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,3 миллиона, что на 21% больше, чем за третий квартал 2022 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,7 миллиона, что на 15,4% больше, чем за третий квартал 2022 года.Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи.Доходы от туризмаСогласно данным Сакстата, иностранцы в третьем квартале 2023 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 4,8 миллиарда лари (1,8 миллиарда долларов), что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого годаПо данным Национальной администрации туризма страны, доходы от международного туризма в Грузии в январе-сентябре 2023 года составили 3,3 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года и на 25,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года.Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта >>Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона.При этом показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"