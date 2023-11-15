https://sputnik-georgia.ru/20231115/turizm-kak-prioritet-dlya-gruzii-skolko--vlasti-sobirayutsya-potratit-v-2024-godu-284248423.html
Туризм как приоритет для Грузии: сколько власти собираются потратить в 2024 году
Туризм как приоритет для Грузии: сколько власти собираются потратить в 2024 году
Средства пойдут как на развитие туристической инфраструктуры, так и на привлечение в страну туристов 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T21:00+0400
2023-11-15T21:00+0400
2023-11-15T22:26+0400
экономика
грузия
туризм
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Власти Грузии из государственного бюджета в 2024 году планируют выделить 236 миллионов лари на развитие туризма в стране, заявил глава министерство финансов Лаша Хуцишвили в парламенте. Туризм – один из главных источников доходов Грузии. Только за три квартала 2023 года доход от туризма составил 3,3 миллиарда долларов. Для сравнения: доходы государственного бюджета страны на 2024 год определены на уровне 7,6 миллиарда долларов по курсу, действующему на 15 ноября. По его словам, в 2024 году деньги, выделенные на развитие туристической инфраструктуры, пойдут на обновление центральных районов Боржоми, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Батуми, Местия, Мцхета, Зугдиди и Казбеги. Власти также планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий. Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры планируется завершить в 2024 году строительство двух новых канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури. В 2024 году власти Грузии намерены развивать такие направления, как спортивный туризм, культурный туризм, экотуризм и другие направления. Также из госбюджет будут выделены деньги на диверсификацию целевых стран, среди которых назван Китай. В 2023 году Грузия ввела безвизовый режим для граждан этой страны, въезжающих с целью туризма. С какой целью приезжают иностранцы в Грузию>>Приоритетным остается сокращение рыночной доли соседних стран до 70% среди туристических визитов и увеличение доли визитеров из стран ЕС, Китая и дальнего зарубежья до 30%. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона. Из общего числа визитов 3 655,6 тысячи были туристическими, что на 75,7 % больше, чем в январе-сентябре 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 91,6%. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября 2023 года составляет 2,6981 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, туризм, министерство финансов грузии
экономика, грузия, туризм, министерство финансов грузии
Туризм как приоритет для Грузии: сколько власти собираются потратить в 2024 году
21:00 15.11.2023 (обновлено: 22:26 15.11.2023)
Средства пойдут как на развитие туристической инфраструктуры, так и на привлечение в страну туристов
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Власти Грузии из государственного бюджета в 2024 году планируют выделить 236 миллионов лари на развитие туризма в стране, заявил глава министерство финансов Лаша Хуцишвили в парламенте.
Туризм – один из главных источников доходов Грузии. Только за три квартала 2023 года доход от туризма составил 3,3 миллиарда долларов. Для сравнения: доходы государственного бюджета страны на 2024 год определены на уровне 7,6 миллиарда долларов по курсу, действующему на 15 ноября.
"Для способствования туризму выделено 236 миллионов лари, в том числе 191 миллион пойдет на развитие туристической инфраструктуры в рамках новой пятилетней программы", – сказал Хуцишвили.
По его словам, в 2024 году деньги, выделенные на развитие туристической инфраструктуры, пойдут на обновление центральных районов Боржоми, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Батуми, Местия, Мцхета, Зугдиди и Казбеги.
Власти также планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий.
Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры планируется завершить в 2024 году строительство двух новых канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури.
В 2024 году власти Грузии намерены развивать такие направления, как спортивный туризм, культурный туризм, экотуризм и другие направления.
Также из госбюджет будут выделены деньги на диверсификацию целевых стран, среди которых назван Китай. В 2023 году Грузия ввела безвизовый режим для граждан этой страны, въезжающих с целью туризма.
Приоритетным остается сокращение рыночной доли соседних стран до 70% среди туристических визитов и увеличение доли визитеров из стран ЕС, Китая и дальнего зарубежья до 30%.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона.
Из общего числа визитов 3 655,6 тысячи были туристическими, что на 75,7 % больше, чем в январе-сентябре 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 91,6%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября 2023 года составляет 2,6981 GEL/$1.