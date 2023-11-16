https://sputnik-georgia.ru/20231116/david-sergeenko-lishilsya-deputatskogo-mandata-284264833.html

Давид Сергеенко лишился депутатского мандата

Давид Сергеенко лишился депутатского мандата

Разговоры о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды парламента появились еще в марте 2023 года 16.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикера и экс-министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко. Решение на пленарном заседание поддержали 78 членов парламента, против проголосовали два депутата. С заявлением о досрочном сложении депутатского мандата Сергеенко обратился к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили 27 октября.В начале сентября парламент провалил проект постановления о лишении депутатских полномочий Сергеенко. Вопрос был поставлен, так как Сергеенко пропустил больше половины заседаний прошлой сессии парламента по неуважительной причине. За лишение мандата Сергеенко проголосовали всего два депутата, а против – 12. Таким образом, Сергеенко остался депутатом парламента Грузии. Сергеенко попал в парламент десятого созыва от мажоритарного избирательного округа №3 (Сабуртало). Согласно "Избирательному кодексу Грузии", в случае исключения члена парламента, избранного по мажоритарному избирательному округу, промежуточные выборы в парламент Грузии проводятся в апреле или октябре. В случае прекращения полномочий мажоритарного депутата с 15 июня по 15 января промежуточные выборы проводятся в ближайший апрель. Кроме того, в год очередных парламентских выборов промежуточные выборы парламента Грузии не проводятся. Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Таким образом, до следующих выборов в парламенте Грузии будет одним депутатом меньше. После лишения полномочий Сергеенко в парламенте Грузии десятого созыва останется 140 депутатов. Из них у правящей партии будет 75 мандата. Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится>>Слухи о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды законодательного органа, в СМИ распространились еще в марте 2023 года. Тогда пять депутатов, которые прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", сложили свои депутатские полномочия, а их места в законодательном органе заняли следующие из списка. Тогда Сергеенко среди них не оказалось. Но в конце марта правящая партия отозвала его из двух парламентских комитетов – комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, а также из комитета здравоохранения и социальных вопросов. Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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